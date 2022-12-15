【聚焦人幣】上月末外資持中國債券跌至３﹒３萬億，連續十月減持

《經濟通通訊社１５日專訊》人行上海總部今日公布數據顯示，截至１１月末，境外機構持

有銀行間市場債券３﹒３３萬億元（人民幣．下同），約佔銀行間債市總托管量的２﹒７％。該

餘額較１０月末的３﹒３８萬億元繼續下滑，下降規模環比有所擴大，為外資連續第１０個月減

持人民幣債券。（ｗｌ）

