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15/12/2022 17:37

【聚焦人幣】上月末外資持中國債券跌至３﹒３萬億，連續十月減持

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人行上海總部今日公布數據顯示，截至１１月末，境外機構持
有銀行間市場債券３﹒３３萬億元（人民幣．下同），約佔銀行間債市總托管量的２﹒７％。該
餘額較１０月末的３﹒３８萬億元繼續下滑，下降規模環比有所擴大，為外資連續第１０個月減
持人民幣債券。（ｗｌ）

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