《陸言堂－陳永陸》假期氣氛開始影響港股，宏光半導體值得留意

《陸言堂》在聯儲局會議後，港股表現雖然反覆，雖然大家擔心聯儲局會將息率上調至

５﹒５厘或更高水平，從而影響港股的表現，但似乎恒指在１９０００點的水平有不錯的支持，

尤其是２０１９至２０２１年，美股連續三年有雙位數字的升幅，但港股卻錄得跌幅，所以美國

息率的因素，對港股影響有限，反而假期氣氛開始影響港股而已。



而且，假期氣氛對市場的影響，只是令大市出現短炒的情況，好像前日有消息指，內地政府

正制定一籃子推動國產半導體行業發展政策，補貼金額超過１４３０億美元（約１﹒１２萬億港

元），以抵抗美國政府聯同其盟友對中國即將實施的一系列新晶片禁令，促進內地半導體生產和

研究活動，同時消息指相關補貼措施最快於明年首季落實，希望晶片產業鏈可以做到自給自足，

結果消息刺激一眾國產半導體在周二（１３日）大幅上升，當中中芯國際（００９８１）勁升一

成，而華虹半導體（０１３４７）更大升１７﹒４％，不過很快就出現回吐。



有關消息指出，大部分財政支援金額將用於補貼圓晶片廠或製造廠購買半導體設備，而相關

受惠公司可獲得２０％的採購成本津貼，同時受益企業不只是國企，亦包括民企，不過香港的半

導體股的數量真的不多，所以短炒一天就回吐亦屬正常。



其實除了中芯國際及華虹半導體之外，宏光半導體（０６９０８）亦是一個值得留意的半導

體企業，尤其是協鑫科技（０３８００）創辦人、主席兼執行董事朱共山剛舉行之股東特別大會

決議案獲正式通過成為宏光半導體之主要戰略股東之外，朱共山早於９月７日以一間以其及其家

族信託為受益人之全權信託最終持有之公司協鑫集團，與宏光半導體訂立戰略合作框架協議，協

鑫集團將憑藉其在新能源產業之領導地位及其全面布局，協助宏光半導體進入新能源產業供應鏈

市場，有助集團發展其上下游業務，故此宏光半導體的前景絕對值得留意，而且現價仍算落後，

值得趁低吸納。

《獨立股評人 陳永陸》



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