《經濟通通訊社１５日專訊》立法會選委會界別補選將於本周日（１８日）舉行，其中一名
候選人黃梓謙確診。
黃梓謙今早快測陰性，但核酸檢測陽性，正在家居隔離，沒有明顯病徵。他說未來數天會在
線上參與競選活動。他對於今次不幸染疫，為選委、其他候選人和工作人員帶來不便，感到抱歉
。
今次補選的候選人還包括黃錦輝、何敬康、陳永光、李廣宇及尚海龍。（ｃｌ）
15/12/2022 10:14
【香港政情】立法會選委會界別補選周日舉行，候選人黃梓謙確診
《經濟通通訊社１５日專訊》立法會選委會界別補選將於本周日（１８日）舉行，其中一名
候選人黃梓謙確診。
黃梓謙今早快測陰性，但核酸檢測陽性，正在家居隔離，沒有明顯病徵。他說未來數天會在
線上參與競選活動。他對於今次不幸染疫，為選委、其他候選人和工作人員帶來不便，感到抱歉
。
今次補選的候選人還包括黃錦輝、何敬康、陳永光、李廣宇及尚海龍。（ｃｌ）
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