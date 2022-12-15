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15/12/2022 11:22

【香港政情】港區人大選舉投票程序結束，１２７３張選票投票有效

　　《經濟通通訊社１５日專訊》負責投票選出新一屆港區人大代表的選舉會議，第二次全體會
議今早在會展舉行，４２名候選人角逐３６個席位。投票程序結束。
　　擔任選舉會議主席團常務主席的行政長官李家超表示，發出１２７３張選票，並收回
１２７３張選票，兩者相等，按照選舉辦法規定，今次選舉有效。之後進行計票程序，需時約
１５分鐘。
　　會議有三項議程，分別是表決決定總監票人、選舉新一屆港區人大代表，以及人大常委會秘
書長楊振武發言。（ｃｌ）

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