  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2022 11:32

【香港政情】３６名港區人大代表選出，霍啟剛朱葉玉成票王票后

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港區第十四全國人大代表選舉結束，選出３６名新一屆港區人
大代表。競逐連任的１５名候選人全部成功連任。其中，科大校長朱葉玉如以１２５４票成為票
后，而首次參選的霍啟剛則以１２４８票成為票王。３６人當選名單將會提交人大常委會做代表
資格審查，稍後再確認及公布人大代表名單。
　
＊陳帆及楊德斌當選＊
　
　　其他成功連任的人大代表包括馬逢國、陳勇、吳秋北、林順潮、陳曉峰等。６名轉戰人大的
政協都成功當選，包括李慧琼、陳仲尼、黃英豪、霍啟剛等。當選者亦有不少新面孔，包括「玻
璃大王」兒子李賢義兒子李聖潑、孫中山後人孫偉勇、九龍社團聯會理事長徐莉、前運輸及房屋
局局長陳帆、前資訊科技總監楊德斌等。
　
＊范太兒子及保良局主席落選＊
　
　　至於６名落選者包括：全港各區工商聯青年企業家聯合會創會主席沈慧林、香港美協主席林
天行、前全國人大常委范徐麗泰的兒子范駿華、保良局主席陳正欣、律師鄭國杰和工聯會副會長
謝愛紅。
　　新一屆港區全國人大代表選舉今早在會展舉行，由選舉會議主席團常務主席李家超主持選舉
，全國人大常委會秘書長楊振武列席。今次選舉，１４２０名選舉會議成員中有１２７３人出席
，他們以全票制方式選出代表。（ｃｌ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話15/12/2022
【內房困局】中央堅持「房住不炒」　內房股前景仍須審慎
人氣文章財經熱話15/12/2022
《午市前瞻》大市成交萎縮削弱萬九點支持力 康希諾90元阻力大
人氣文章大行報告15/12/2022
【大行炒D乜】高盛點評醫療股　邊隻最值博？
人氣文章開市Good Morning15/12/2022
熊麗萍：內需股中首選餐飲股　惟短期股價較波動
人氣文章財經熱話15/12/2022
【虛幣世界】聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落
人氣文章中國故事14/12/2022
《神州經脈》美國擬加長涉華禁令名單　人幣創三個月高　A股牛皮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金