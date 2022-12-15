【香港政情】３６名港區人大代表選出，霍啟剛朱葉玉成票王票后

《經濟通通訊社１５日專訊》港區第十四全國人大代表選舉結束，選出３６名新一屆港區人

大代表。競逐連任的１５名候選人全部成功連任。其中，科大校長朱葉玉如以１２５４票成為票

后，而首次參選的霍啟剛則以１２４８票成為票王。３６人當選名單將會提交人大常委會做代表

資格審查，稍後再確認及公布人大代表名單。



＊陳帆及楊德斌當選＊



其他成功連任的人大代表包括馬逢國、陳勇、吳秋北、林順潮、陳曉峰等。６名轉戰人大的

政協都成功當選，包括李慧琼、陳仲尼、黃英豪、霍啟剛等。當選者亦有不少新面孔，包括「玻

璃大王」兒子李賢義兒子李聖潑、孫中山後人孫偉勇、九龍社團聯會理事長徐莉、前運輸及房屋

局局長陳帆、前資訊科技總監楊德斌等。



＊范太兒子及保良局主席落選＊



至於６名落選者包括：全港各區工商聯青年企業家聯合會創會主席沈慧林、香港美協主席林

天行、前全國人大常委范徐麗泰的兒子范駿華、保良局主席陳正欣、律師鄭國杰和工聯會副會長

謝愛紅。

新一屆港區全國人大代表選舉今早在會展舉行，由選舉會議主席團常務主席李家超主持選舉

，全國人大常委會秘書長楊振武列席。今次選舉，１４２０名選舉會議成員中有１２７３人出席

，他們以全票制方式選出代表。（ｃｌ）

