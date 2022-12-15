【新冠肺炎】本港新增１７０８０宗確診，再多１９名患者離世

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月１５日零時零分，本港

新增 １７０８０宗新冠肺炎確診，其中１６２４９宗在本地感染，８３１宗屬輸入個案。再多

１９名患者離世。

另外，再有８９３間學校合共呈報２０２１名師生確診，包括１７０１名學生及３２０名教

職員。２０間學校共２０班要局部停課。再多２３間安老院舍爆疫，包括３３名院友及５名員工

受感染，３１名院友被列為密切接觸者。另有多９間殘疾人士院舍共錄９名院友及１名員工確診

，３０名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。

截至１２月１５日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現

２２６宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７

及３８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１３４宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、一

宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＦ﹒７及１５５宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。

此外，截至１２月１５日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０８６２宗死亡個案曾對新

型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０７６１宗及９７宗，以

及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１１０７５宗。（ｃｌ）

