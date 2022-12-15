  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2022 16:50

【新冠肺炎】本港新增１７０８０宗確診，再多１９名患者離世

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月１５日零時零分，本港
新增　１７０８０宗新冠肺炎確診，其中１６２４９宗在本地感染，８３１宗屬輸入個案。再多
１９名患者離世。
　　另外，再有８９３間學校合共呈報２０２１名師生確診，包括１７０１名學生及３２０名教
職員。２０間學校共２０班要局部停課。再多２３間安老院舍爆疫，包括３３名院友及５名員工
受感染，３１名院友被列為密切接觸者。另有多９間殘疾人士院舍共錄９名院友及１名員工確診
，３０名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。
　　截至１２月１５日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現
２２６宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７
及３８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１３４宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、一
宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＦ﹒７及１５５宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。
　　此外，截至１２月１５日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０８６２宗死亡個案曾對新
型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０７６１宗及９７宗，以
及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１１０７５宗。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事15/12/2022
《神州經脈》三駕馬車更失速　MLF超量續做　A場成交冷風吹
人氣文章財經熱話15/12/2022
受累內地經濟數據欠佳內需股下跌　惟獲國策支持仍值得留意
人氣文章財經熱話15/12/2022
加息符預期聯儲聲明卻偏鷹　銀行地產股如何部署？
人氣文章FOCUS15/12/2022
【FOCUS】經濟數據寒意升級　「擴大內需」再出山
人氣文章財經熱話15/12/2022
【內房困局】中央堅持「房住不炒」　內房股前景仍須審慎
人氣文章財經熱話15/12/2022
《午市前瞻》大市成交萎縮削弱萬九點支持力 康希諾90元阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金