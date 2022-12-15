【外圍經濟】白宮發言人否認有人洩露ＣＰＩ報告

《經濟通通訊社１５日專訊》白宮發言人尚－皮埃爾（Ｋａｒｉｎｅ Ｊｅａｎ－
Ｐｉｅｒｒｅ）表示，白宮不可能有人在上午８點３０分發布之前洩露１１月的ＣＰＩ報告。她
認為市場對「小幅波動」大驚小怪。
分析指，監管機構應該對報告發布前的波動進行調查，特別是考慮到報告中提及通脹下降，
遠遠超出了市場預期。
不過，現時無法得知政府會否進行調查。美國勞工統計局表示，不知道有任何提前發布的數
據。（ｒｃ）
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