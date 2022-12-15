【外圍經濟】澳洲就業職位激增，進一步加息得到支持

《經濟通通訊社１５日專訊》澳洲１１月就業職位激增，超過經濟師預期的３倍以上，失業

率保持在４８年來的最低水平，增強了澳洲儲備銀行在２０２３年進一步加息的理由。

官方數據顯示，就業職位增加６﹒４萬個，超過經濟師預期的１﹒９萬個職位。參與率攀升

至６６﹒８％，創歷史新高，失業率則保持在３﹒４％。

澳洲儲備銀行預計，到２０２３年年中，失業率將保持在３﹒４％至３﹒５％左右，經濟可

以實現軟著陸。（ｒｃ）

