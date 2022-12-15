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15/12/2022 14:23

【外圍經濟】澳洲就業職位激增，進一步加息得到支持

　　《經濟通通訊社１５日專訊》澳洲１１月就業職位激增，超過經濟師預期的３倍以上，失業
率保持在４８年來的最低水平，增強了澳洲儲備銀行在２０２３年進一步加息的理由。
　　官方數據顯示，就業職位增加６﹒４萬個，超過經濟師預期的１﹒９萬個職位。參與率攀升
至６６﹒８％，創歷史新高，失業率則保持在３﹒４％。
　　澳洲儲備銀行預計，到２０２３年年中，失業率將保持在３﹒４％至３﹒５％左右，經濟可
以實現軟著陸。（ｒｃ）

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