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15/12/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出３８﹒０２億元，買華虹沽恒生國指

　　《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指高開１７９點，報１９７７５點。最高升
２６３點報１９８５９點，最低跌６７點報１９５２８點。恒指收報１９６７３點，升７７點或
０﹒３９％。
　　北水全日淨流出３８﹒０２億元，上日淨流入１６﹒６１億元。北水淨買入最多的個股依次
是華虹半導體（０１３４７）、美團（０３６９０）、三葉草生物（０２１９７）；淨賣出最多
的依次是恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、阿里健康（００２４１）。
　　主板成交１３６３﹒６４億元增加９﹒９％。其中港股通成交４５４﹒１億元，佔總成交
３３﹒３％。
　
＊中國制定逾１萬億人幣計劃助半導體產業＊
　
　　西方國家陸續收緊對華高階芯片出口，據報道，日本和荷蘭原則上同意與美國一道加強對中
國出口先進晶片製造機械的限制，兩國或於未來幾周宣布相關措施。據《路透》最新引述三位消
息人士透露，中國正在制定一項規模逾１萬億元人民幣（１４３０億美元）的半導體產業扶持計
劃，這是朝著實現芯片自給自足邁出的重要一步，也是為了對抗美國旨在減緩中國技術進步的舉
措。
　　消息人士指，中國政府計劃在未來五年內推出其規模最大的財政激勵計劃之一，主要以補貼
和稅收優惠的形式，以促進國內半導體生產和研究活動。
　　華虹半導體跌１０﹒８１％報２７﹒６５元，北水淨買入１﹒４億元；美團升２﹒１２％報
１８２﹒８元，北水淨買入１﹒３億元；三葉草生物升１﹒４５％報３﹒５元，北水淨買入
８５００萬元。
　　恒生中國企業升０﹒７１％報６７﹒８８元，北水淨賣出１５﹒１億元；盈富基金升
０﹒３５％報１９﹒８元，北水淨賣出１４﹒４億元；阿里健康跌７﹒０９％報８﹒１３元，北
水淨賣出５﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹半導體　（０１３４７）　　　　　　１﹒３８
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒３５
　　三葉草生物　（０２１９７）　　　　　　０﹒８５
　　康希諾生物　（０６１８５）　　　　　　０﹒５７
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　　０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１５﹒１３
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－１４﹒４０
　　阿里健康　　　（００２４１）　　　　　－５﹒８７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒９１
　　平安好醫生　　（０１８３３）　　　　　－１﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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