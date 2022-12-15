《日入而息》港銀上調Ｐ０﹒２５厘，長實１１﹒６億奪賢居里項目

《今天重點》

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匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘；中銀香港（０２３８８）上調最優惠利率０﹒

２５厘至５﹒６２５厘；中銀香港料聯儲局下次加息幅度降至０﹒２５厘；恒生（０００１１）

上調最優惠利率０﹒２５厘，明日起生效；渣打香港（０２８８８）上調最優惠利率０﹒２５厘

至５﹒８７５厘

余偉文料本港銀行整體壞帳或輕微上升；余偉文料美息見頂水平仍有上調空間，港拆息或維持較

高水平

長實１１﹒６１億元投得市建局皇后大道西╱賢居里合作發展項目

本港新增１７０８０宗確診，再多１９名患者離世

內地１１月社會消費品零售額同比跌５﹒９％，遜預期；首１１月全國商品房銷售額降２６﹒６

％，降幅再擴大；內地首１１月房地產投資下降９﹒８％，跌幅再擴大；內地１１月工業增加值

增２﹒２％，遠遜預期；首１１月全國固定資產投資同比增長５﹒３％，遜預期

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《即日市況》

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恒指低收３０４點報１９３６８，信義光能逆市升逾１％

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《深滬股市》

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經濟續失色滬指收跌０﹒３％，科技股強創板收漲１％

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《美元匯價》

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歐央立場若偏鴿，美元仍在機反彈

歐元最新報１﹒０６２０╱２４，日圓最新報１３６﹒６０╱６３

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《公司資訊》

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海底撈（０６８６２）按每１０股獲１股，實物分派特海

股份

思路迪（０１２４４）料新藥最快２０２４年底申請上市

匯控（００００５）將停止為新的油氣田項目提供融資；

匯豐投資管理料未來１２個月亞洲股票將處於有利地位

恒安國際（０１０４４）發行超短期融資券獲內地銀行間

市場交易商協會通過

皇冠環球集團（００７２７）與呈請人已達成和解協議，

將盡快送達撤銷傳票

騰訊（００７００）今回購１１０萬股，涉資３﹒５億元

中銀香港（０２３８８）提供農曆新年新鈔兌換及電子利

是服務

長和（００００１）米高嘉道理辭任獨立非執行董事，斐

歷嘉道理接任

中達集團控股（００１３９）附屬成為ＴｉｋＴｏｋ電商

合作夥伴

俊盟國際（０８０６２）未來收入增長動力來自解決方案

江南布衣（０３３０６）朱乾辭任首席財務官職務，范永

奎接任

據報字節跳動將持續裁員「去肥增瘦」，發展出海電商

渣打香港（０２８８８）推出網上預訂新鈔兌換服務及於

分行作出特別安排

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《國企紅籌》

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國航（００７５３）１１月客運運力按年降２６％，貨運

跌５８％

中國太平（００９６６）首１１個月保費收入升３﹒１％

南航（０１０５５）１１月客運運力升跌３８％，貨運跌

２２％

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《中國要聞》

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粵港澳三地政府下周首次聯合主辦全球招商大會

付凌暉稱１１月經濟動能恢復減弱，疫情反彈影響加大

今年以來盒馬Ｘ會員店銷售額同比增長２４７％

上海浦東法院就卡塔爾世界杯版權侵權行為作訴前禁令

涉騷擾民主支持者，中國留學生在美被控跟蹤罪

首十一月全社會用電量同比增速續放緩至３﹒５％

深圳將全市５Ｇ基站儲能系統接入虛擬電廠管理中心

統計局表示１１月餐飲收入降逾８％，汽車類零售跌４％

；適度超前開展基建投資，增速連續七個月回升；疫情短

期衝擊加大，１１月工業生產回落；１１月７０城樓價環

比降，一線同比漲幅回落

內地１１月原煤原油生產增速加快，電力增速放緩

１１月城鎮失業率升至５﹒７％，青年失業率略見改善

首１１月全國商品房銷售額降２６﹒６％，降幅再擴大

內地１１月社會消費品零售額同比跌５﹒９％，遜預期

內地首１１月房地產投資下降９﹒８％，跌幅再擴大

內地１１月工業增加值增２﹒２％，遠遜預期

首１１月全國固定資產投資同比增長５﹒３％，遜預期

人行進行２０億逆回購，超量續做６５００億ＭＬＦ

測算表示１１月７０城樓價指數環比跌幅收窄至０﹒２％

分析表示１２月５年期以上ＬＰＲ有可能再度下調

濟南恒隆廣場成為山東省首個全面採用可再生能源的商業

發展項目

外匯局表示１１月外商直投資本淨流入環比增長較快

安永料明年本港ＩＰＯ集資額逾２０００億元

三間發鈔行１月５日起提供新鈔兌換，鼓勵市使用電子利

是

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０４％，台灣東部海域發生６﹒２級地震

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《俄烏開戰》

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傳普京對俄油價格上限低頭，暫不採取激進報復措施

德國首座海上液態天然氣中樞站下周投用

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《國際要聞》

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德國警方上周搗破政變陰謀，策劃者欲殺總理肖爾茨

英國最大護士工會罷工，首相辛偉誠欲立《反罷工法》

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《外圍經濟》

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１１月通脹數據使聯儲局鴿派更有信心放慢加息步伐

ＦＴＸ以「韓國」帳戶掩蓋Ａｌａｍｅｄａ的負債

岡拉克認為聯儲局在今天之後不應再加息

新西蘭第三季度經濟增速意外飆升

日本１１月份貿易逆差收窄幅度低於預期

澳洲就業職位激增，進一步加息得到支持

白宮發言人否認有人洩露ＣＰＩ報告

鮑威爾表示聯儲局在提高利率方面還有很多工作要做

聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落

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《大國博弈》

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中國駐世貿代表批評美國是「多邊貿易體系的破壞者」

美國參議院通過法案，禁政府設備使用ＴｉｋＴｏｋ

傳多間中企剔出未經核實清單，外交部表示堅定維護權益

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《美鷹加息》

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中原按揭表示新造按息已調整，料港Ｐ只加０﹒２５厘

匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘

畢馬威表示美加息０﹒５厘不意外，本港利率年底前續升

美聯儲加息０﹒５厘符預期，料港銀再加Ｐ０﹒２５厘

中銀香港（０２３８８）上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘；中銀香港料聯儲局下次加

息幅度降至０﹒２５厘

恒生（０００１１）上調最優惠利率０﹒２５厘，明日起生效

渣打香港（０２８８８）上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒８７５厘

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《其他消息》

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３６名港區人大代表選出，霍啟剛朱葉玉如成票王票后

楊振武冀港區人大有實際行動貫徹一國兩制方針

港區人大選舉投票程序結束，１２７３張選票投票有效

立法會選委會界別補選周日舉行，候選人黃梓謙確診

湯家驊稱谷歌若助誤導反修例歌當國歌播放或違國安法

譚耀宗稱黎智英案押後人大不急於釋法，冀新春前與內地免檢通關

梁鳳儀接替歐達禮出任證監會行政總裁，任期三年

楊潤雄祝賀何詩蓓在短池世錦賽勇奪銀牌

證監會暫時吊銷永豐金前持牌代表王蓓儀牌照十個月

證監會歡迎新行政總裁，梁鳳儀稱深感榮幸

黃立己獲委任為醫管局質素及安全總監

消費券八達通尾期１０００元，最快可於明日領取

市建局表示長實１１﹒６１億元投得皇后大道西╱賢居里合作發展項目

深股通額度全日用５２﹒５億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用２２億元，外資流入

４９億元

余偉文料本港銀行整體壞帳或輕微上升；余偉文料美息見頂水平仍有上調空間，港拆息或維持較

高水平

大華銀行料今年經濟收縮３﹒１％，明年增３﹒５％

經絡表示拆息高企，料港銀再升最優惠利率

美聯表示本港加息四分一厘，維持全年樓價跌１５％預測

施羅德投資表示房地產要有效轉型，實現淨零排放

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ宣布放寬防疫後赴港航班搜索量按年急增２０倍

「分拆匯控關注組」擬召集小股東動議要求恢復派息水平

世邦魏理仕表示本港上月商廈交易宗數減至不足千宗，財困業主續蝕讓

大華銀行料明年中國經濟增長４﹒８％，將進一步放寬防疫政策

安老業界歡迎輸入外勞特別計劃，冀視情況再考慮增加配額

花旗將關閉中國消費銀行業務，約１２００名員工受影響

戴德梁行料明年樓價最多跌５％，住宅成交量低位回升

美聯表示啟德地王明日截標，估值１４８﹒９億元

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《新冠肺炎》

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本港新增１７０８０宗確診，再多１９名患者離世

入境深圳健康驛站預約額增至２５００個

全國增本土確診１９４４宗，重症病例按日增加１７宗

北京西城改造體育館為簡易發熱門診，三甲醫院進駐

沙田醫院行政總監蘇詠儀確診，正按指引隔離

百度上線「疫情指數」，為疫情未來趨勢研判提供參考

福建漳州表示漁船民明年１月９日起實行居家賦碼管理

美國願助中國抗疫，外交部表示體制優勢下可平穩度過

衛健委表示加大基層醫療衛生機構必備藥品和抗原配備；將重點人群分為三類開展健康服務

輝瑞與中國醫藥達Ｐａｘｌｏｖｉｄ在華經銷協議

鍾南山稱不存在北方毒株強過南方，應避免大面積感染

同住家人確診，盧寵茂正居家檢疫

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