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即市新聞

15/12/2022 19:41

《日入而息》港銀上調Ｐ０﹒２５厘，長實１１﹒６億奪賢居里項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘；中銀香港（０２３８８）上調最優惠利率０﹒
２５厘至５﹒６２５厘；中銀香港料聯儲局下次加息幅度降至０﹒２５厘；恒生（０００１１）
上調最優惠利率０﹒２５厘，明日起生效；渣打香港（０２８８８）上調最優惠利率０﹒２５厘
至５﹒８７５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
余偉文料本港銀行整體壞帳或輕微上升；余偉文料美息見頂水平仍有上調空間，港拆息或維持較
高水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長實１１﹒６１億元投得市建局皇后大道西╱賢居里合作發展項目　　　　　　　　　　　　　
本港新增１７０８０宗確診，再多１９名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地１１月社會消費品零售額同比跌５﹒９％，遜預期；首１１月全國商品房銷售額降２６﹒６
％，降幅再擴大；內地首１１月房地產投資下降９﹒８％，跌幅再擴大；內地１１月工業增加值
增２﹒２％，遠遜預期；首１１月全國固定資產投資同比增長５﹒３％，遜預期　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收３０４點報１９３６８，信義光能逆市升逾１％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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經濟續失色滬指收跌０﹒３％，科技股強創板收漲１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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歐央立場若偏鴿，美元仍在機反彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０６２０╱２４，日圓最新報１３６﹒６０╱６３　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　海底撈（０６８６２）按每１０股獲１股，實物分派特海
　　股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　思路迪（０１２４４）料新藥最快２０２４年底申請上市
　　匯控（００００５）將停止為新的油氣田項目提供融資；
　　匯豐投資管理料未來１２個月亞洲股票將處於有利地位　
　　恒安國際（０１０４４）發行超短期融資券獲內地銀行間
　　市場交易商協會通過　　　　　　　　　　　　　　　　
　　皇冠環球集團（００７２７）與呈請人已達成和解協議，
　　將盡快送達撤銷傳票　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）今回購１１０萬股，涉資３﹒５億元
　　中銀香港（０２３８８）提供農曆新年新鈔兌換及電子利
　　是服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　長和（００００１）米高嘉道理辭任獨立非執行董事，斐
　　歷嘉道理接任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中達集團控股（００１３９）附屬成為ＴｉｋＴｏｋ電商
　　合作夥伴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　俊盟國際（０８０６２）未來收入增長動力來自解決方案
　　江南布衣（０３３０６）朱乾辭任首席財務官職務，范永
　　奎接任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報字節跳動將持續裁員「去肥增瘦」，發展出海電商　
　　渣打香港（０２８８８）推出網上預訂新鈔兌換服務及於
　　分行作出特別安排　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　國航（００７５３）１１月客運運力按年降２６％，貨運
　　跌５８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國太平（００９６６）首１１個月保費收入升３﹒１％
　　南航（０１０５５）１１月客運運力升跌３８％，貨運跌
　　２２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　粵港澳三地政府下周首次聯合主辦全球招商大會　　　　
　　付凌暉稱１１月經濟動能恢復減弱，疫情反彈影響加大　
　　今年以來盒馬Ｘ會員店銷售額同比增長２４７％　　　　
　　上海浦東法院就卡塔爾世界杯版權侵權行為作訴前禁令　
　　涉騷擾民主支持者，中國留學生在美被控跟蹤罪　　　　
　　首十一月全社會用電量同比增速續放緩至３﹒５％　　　
　　深圳將全市５Ｇ基站儲能系統接入虛擬電廠管理中心　　
　　統計局表示１１月餐飲收入降逾８％，汽車類零售跌４％
　　；適度超前開展基建投資，增速連續七個月回升；疫情短
　　期衝擊加大，１１月工業生產回落；１１月７０城樓價環
　　比降，一線同比漲幅回落　　　　　　　　　　　　　　
　　內地１１月原煤原油生產增速加快，電力增速放緩　　　
　　１１月城鎮失業率升至５﹒７％，青年失業率略見改善　
　　首１１月全國商品房銷售額降２６﹒６％，降幅再擴大　
　　內地１１月社會消費品零售額同比跌５﹒９％，遜預期　
　　內地首１１月房地產投資下降９﹒８％，跌幅再擴大　　
　　內地１１月工業增加值增２﹒２％，遠遜預期　　　　　
　　首１１月全國固定資產投資同比增長５﹒３％，遜預期　
　　人行進行２０億逆回購，超量續做６５００億ＭＬＦ　　
　　測算表示１１月７０城樓價指數環比跌幅收窄至０﹒２％
　　分析表示１２月５年期以上ＬＰＲ有可能再度下調　　　
　　濟南恒隆廣場成為山東省首個全面採用可再生能源的商業
　　發展項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　外匯局表示１１月外商直投資本淨流入環比增長較快　　
　　安永料明年本港ＩＰＯ集資額逾２０００億元　　　　　
　　三間發鈔行１月５日起提供新鈔兌換，鼓勵市使用電子利
　　是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒０４％，台灣東部海域發生６﹒２級地震　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　傳普京對俄油價格上限低頭，暫不採取激進報復措施　　
　　德國首座海上液態天然氣中樞站下周投用　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　德國警方上周搗破政變陰謀，策劃者欲殺總理肖爾茨　　
　　英國最大護士工會罷工，首相辛偉誠欲立《反罷工法》　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　１１月通脹數據使聯儲局鴿派更有信心放慢加息步伐　　
　　ＦＴＸ以「韓國」帳戶掩蓋Ａｌａｍｅｄａ的負債　　　
　　岡拉克認為聯儲局在今天之後不應再加息　　　　　　　
　　新西蘭第三季度經濟增速意外飆升　　　　　　　　　　
　　日本１１月份貿易逆差收窄幅度低於預期　　　　　　　
　　澳洲就業職位激增，進一步加息得到支持　　　　　　　
　　白宮發言人否認有人洩露ＣＰＩ報告　　　　　　　　　
　　鮑威爾表示聯儲局在提高利率方面還有很多工作要做　　
　　聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國駐世貿代表批評美國是「多邊貿易體系的破壞者」　
　　美國參議院通過法案，禁政府設備使用ＴｉｋＴｏｋ　　
　　傳多間中企剔出未經核實清單，外交部表示堅定維護權益
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美鷹加息》　
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中原按揭表示新造按息已調整，料港Ｐ只加０﹒２５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
畢馬威表示美加息０﹒５厘不意外，本港利率年底前續升　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯儲加息０﹒５厘符預期，料港銀再加Ｐ０﹒２５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘；中銀香港料聯儲局下次加
息幅度降至０﹒２５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）上調最優惠利率０﹒２５厘，明日起生效　　　　　　　　　　　　　　　
渣打香港（０２８８８）上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒８７５厘　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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３６名港區人大代表選出，霍啟剛朱葉玉如成票王票后　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊振武冀港區人大有實際行動貫徹一國兩制方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港區人大選舉投票程序結束，１２７３張選票投票有效　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會選委會界別補選周日舉行，候選人黃梓謙確診　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湯家驊稱谷歌若助誤導反修例歌當國歌播放或違國安法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚耀宗稱黎智英案押後人大不急於釋法，冀新春前與內地免檢通關　　　　　　　　　　　　　
梁鳳儀接替歐達禮出任證監會行政總裁，任期三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄祝賀何詩蓓在短池世錦賽勇奪銀牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會暫時吊銷永豐金前持牌代表王蓓儀牌照十個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會歡迎新行政總裁，梁鳳儀稱深感榮幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃立己獲委任為醫管局質素及安全總監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消費券八達通尾期１０００元，最快可於明日領取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局表示長實１１﹒６１億元投得皇后大道西╱賢居里合作發展項目　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用５２﹒５億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用２２億元，外資流入
４９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
余偉文料本港銀行整體壞帳或輕微上升；余偉文料美息見頂水平仍有上調空間，港拆息或維持較
高水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大華銀行料今年經濟收縮３﹒１％，明年增３﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經絡表示拆息高企，料港銀再升最優惠利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯表示本港加息四分一厘，維持全年樓價跌１５％預測　　　　　　　　　　　　　　　　　
施羅德投資表示房地產要有效轉型，實現淨零排放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ宣布放寬防疫後赴港航班搜索量按年急增２０倍　　　　　　　　　　　　　
「分拆匯控關注組」擬召集小股東動議要求恢復派息水平　　　　　　　　　　　　　　　　　
世邦魏理仕表示本港上月商廈交易宗數減至不足千宗，財困業主續蝕讓　　　　　　　　　　　
大華銀行料明年中國經濟增長４﹒８％，將進一步放寬防疫政策　　　　　　　　　　　　　　
安老業界歡迎輸入外勞特別計劃，冀視情況再考慮增加配額　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗將關閉中國消費銀行業務，約１２００名員工受影響　　　　　　　　　　　　　　　　　
戴德梁行料明年樓價最多跌５％，住宅成交量低位回升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯表示啟德地王明日截標，估值１４８﹒９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增１７０８０宗確診，再多１９名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入境深圳健康驛站預約額增至２５００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國增本土確診１９４４宗，重症病例按日增加１７宗　　　　　　　　　　　　　　　　
北京西城改造體育館為簡易發熱門診，三甲醫院進駐　　　　　　　　　　　　　　　　　
沙田醫院行政總監蘇詠儀確診，正按指引隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度上線「疫情指數」，為疫情未來趨勢研判提供參考　　　　　　　　　　　　　　　　
福建漳州表示漁船民明年１月９日起實行居家賦碼管理　　　　　　　　　　　　　　　　
美國願助中國抗疫，外交部表示體制優勢下可平穩度過　　　　　　　　　　　　　　　　
衛健委表示加大基層醫療衛生機構必備藥品和抗原配備；將重點人群分為三類開展健康服務
輝瑞與中國醫藥達Ｐａｘｌｏｖｉｄ在華經銷協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鍾南山稱不存在北方毒株強過南方，應避免大面積感染　　　　　　　　　　　　　　　　
同住家人確診，盧寵茂正居家檢疫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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