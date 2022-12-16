《國金頭條》美歐央行相繼加息，美股遭拋棄，道指暴跌逾７６０點

《經濟通通訊社１６日專訊》英國和歐洲央行（ＥＣＢ）周四（１５日）跟隨美國聯儲局加

息，歐美緊縮周期持續，經濟衰退危機加劇，美股遭恐慌拋棄，道指暴跌７６４﹒１３點。

道指跌２﹒２５％，收３３２０２﹒２２點。納指更跌３６０﹒３６點，或３﹒２３％，收

１０８１０﹒５３點。標普５００亦跌９９﹒５７點，或２﹒４９％，收３８９５﹒７５點。

英倫銀行和ＥＣＢ均跟隨聯儲局步伐，宣布加息５０基點。分析指，由於美歐央行均預示緊

縮政策會維持一段時間，令市場對經濟衰退的擔憂加劇，導致美股被拋售。



＊美元反彈英鎊重貶近２％＊



美匯指數則於紐約尾盤反彈０﹒８３％，至１０４﹒６３。英鎊兌美元大貶近２％，至

１﹒２１７７。分析指，英國經濟不景氣之下，投資者料英倫央行未來的加息幅度將低於預期。

美元兌日圓至升１﹒７５％，至１３７﹒７５。而歐元兌美元一度觸及６個月高位，衝上

１﹒０７，後回落至１﹒０６２６。

美元反彈之際金價受壓，紐約期金再度失守１８００美元關口，跌１﹒７％，報每盎司

１７９４﹒４０美元。原油方面，美加輸油管道Ｋｅｙｓｔｏｎｅ部分重啟令供應增加，紐約期

油升１﹒５％至每桶７６﹒１１美元。布蘭特期油跌１﹒８％，至每桶８２﹒２１美元。

（ｊｆ）

