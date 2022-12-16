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16/12/2022 07:50

《國金頭條》美歐央行相繼加息，美股遭拋棄，道指暴跌逾７６０點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》英國和歐洲央行（ＥＣＢ）周四（１５日）跟隨美國聯儲局加
息，歐美緊縮周期持續，經濟衰退危機加劇，美股遭恐慌拋棄，道指暴跌７６４﹒１３點。
　　道指跌２﹒２５％，收３３２０２﹒２２點。納指更跌３６０﹒３６點，或３﹒２３％，收
１０８１０﹒５３點。標普５００亦跌９９﹒５７點，或２﹒４９％，收３８９５﹒７５點。
　　英倫銀行和ＥＣＢ均跟隨聯儲局步伐，宣布加息５０基點。分析指，由於美歐央行均預示緊
縮政策會維持一段時間，令市場對經濟衰退的擔憂加劇，導致美股被拋售。
　
＊美元反彈英鎊重貶近２％＊
　
　　美匯指數則於紐約尾盤反彈０﹒８３％，至１０４﹒６３。英鎊兌美元大貶近２％，至
１﹒２１７７。分析指，英國經濟不景氣之下，投資者料英倫央行未來的加息幅度將低於預期。
美元兌日圓至升１﹒７５％，至１３７﹒７５。而歐元兌美元一度觸及６個月高位，衝上
１﹒０７，後回落至１﹒０６２６。
　　美元反彈之際金價受壓，紐約期金再度失守１８００美元關口，跌１﹒７％，報每盎司
１７９４﹒４０美元。原油方面，美加輸油管道Ｋｅｙｓｔｏｎｅ部分重啟令供應增加，紐約期
油升１﹒５％至每桶７６﹒１１美元。布蘭特期油跌１﹒８％，至每桶８２﹒２１美元。
（ｊｆ）

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