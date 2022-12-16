《運籌帷幄－梁業豪》短期回跌空間有限，中期反覆再升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨早（１５日）開市前，筆者提醒大家，雖然美股於美國聯

儲局議息結果公布後走勢明顯向淡，還須於看過昨晚美股好友的反擊能力後，才判斷市勢是否已

經正式轉淡。港股方面，昨天即市淡友的確佔了上風，但因短中期好友依然控制大局，我們應提

防市況再呈反覆，令市場參與者難以適從。最重要者，為大市的高位能否上移，低位會否下移。

恒指期貨陰陽燭日線圖上呈現長身軀的陰燭，顯示淡友大戶再度反攻。價位近日於保歷加通

道頂部與中軸間反覆上落，ＳＡＲ支持仍在上移中；ＲＳＩ和ＳＴＣ均見轉淡，ＭＡＣＤ則切忌

發出沽空訊號。從另一個角度來看，港股短期後市有可能從目前的偏好變為偏淡。初步估計，價

位的回跌空間有限，中期後市將反覆再升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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