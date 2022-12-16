《窩輪匯智－劉嘉輝》假期近大市引伸波幅受壓，個別升正股有例外

《窩輪匯智》上周教過大家解讀輪證資金流的時候，不要單純以資金量去衡量市場情緒。本

周大市整固待變，又臨近年底長假期，投資者觀望氣氛較濃，無論整體成交以至輪證交投都有所

轉靜。而隨大市的波動性減少，恒指波幅指數本周進一步受壓，跌破過去幾個星期以來低位，重

回２８點子水平亦即今年１０月以來的低位。

本周筆者收到不少投資者問及，為何手持的窩輪雖然看中了方向，但回報較理論的槓桿為低

。其實這就正正是受引伸波幅的影響，特別是一些年期相對短的產品，對引伸波幅短期變化的敏

感度較大，受的影響相對較多。

引伸波幅一味向下，買窩輪豈不是很蝕底？當然不是。雖然市場引伸波幅受壓，個別有「鑊

氣」的個股，仍能見到股價及引伸同步上升的情況。例子可留意中國鐵塔（００７８８）。受惠

報道指，內地三大中資電訊商租用其通信鐵塔，股價由八毫幾的水平，單日一度急抽近至１元。

由於股價的波動性大增，帶動引伸波幅同步上升，對認購證價格為雙重利好。

其實窩輪除了能提供超短線的槓桿作用之外，以適合條款的產品作中線持有，亦能出現甚豐

厚的回報。例子可留意阿里健康（００２４１），股價１０月低位近３元位置回升至１２月１０

元樓上，正股升幅逾兩倍，個別價外認購證成功變為價內，以行使價於５﹒７８元及明年６月到

期的認購證為例，輪價伴隨內在值增加，升幅有２０倍之多。

最後一提聖誕長假期臨近，部署輪證不妨選擇中長線的部署。一方面每日輪證時間損耗相對

較低，在看錯市況的時後自然留有更大轉身彈性。另一方面，對引伸波幅持續低迷的環境下，影

響亦相對短身的為少。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主

管 劉嘉輝》



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