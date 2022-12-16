《缸邊隨筆－石鏡泉》反艇？

《缸邊隨筆》美聯儲局如預期加息５０點子，市場應已消化了這個加息，應不會有大波動。

但卻不然，反艇了，因為鮑威爾好鷹，前日本欄文：《耶倫鴿了，鮑威爾能鷹嗎？》筆者結論是

可鷹，因為耶倫不是鴿，她也是鷹的。何故？



美財長耶倫在上周日（１１日）喊了幾聲鴿聲：



１）除非全球經濟出現意外衝擊，否則２０２３年美國通脹將大幅回下；



２）美國有經濟衰退的風險，但這不是降低通脹的必然結果；



３）經濟增長大幅放緩，企業也看到這點，美國在疫後復原得快，多工人重返工作崗位，美

國有個健康的就業市場；



４）為了降低通脹，而且已達到充分就業，故經濟沒有必要像現在這樣快速增長來讓人們重

返工作崗位；



５）她堅信衰退是可以避免的，因為沒有看到工資－－物價出現的ｐｕｓｈ ＆ ｐｕｌｌ

使物價上升的現象。



耶倫這５段鴿語，使道指急升了５００點。但大家可有留意到，耶倫有講過「息」嗎？不是

沒有，是隱隱地講了。



她講２０２３年美國通脹將大幅回下，但在大幅回下前，美通脹怎了？而且要經歷甚麼樣的

行動、情況，美通脹才可大幅回下？答案在她講的第４點。



＊美國已充分就業＊



就是目前美國已充分就業，耶倫是專研美國勞動市場的經濟學家，她講美國已充分就業，就

要相信她。美聯儲局的工作有兩大目標：



１）維持物價穩定，即是不要通脹，也不要通縮；



２）維持經濟增長，即是要就業市場ＯＫ。



耶倫第４點的表示是：



美就業ＯＫ，即美經濟增長ＯＫ，故加息也可以不會太打擊美經濟增長。如從這角度去演繹

耶倫周日的講話，即是耶倫是鷹還是鴿了？



耶倫周日的講話，也可能是今次美聯儲局今年最後一次議息會的議決（１２月１５日出街）

。



就是：



１）美通脹仍高，要加息遏之；



２）美經濟可以捱到再加息，而不致太差。



若是，即是美聯儲局的鷹勢未改。到時市場會怎樣了？升勢火上加油，還是淋你冷水？



＊標普走勢似０８年＊



筆者結論是：



到周四（１５日），美聯儲局議息會議後，美股走向才較重要。筆者買跌，因為：耶倫非鴿

，故鮑威爾仍可鷹，起碼把聲仍鷹，市場會否被嚇到就要看鮑威爾怎鷹叫了。



個市點反艇？本欄昨文《添油還是淋水？》指出要留意：



１）預期息見頂水平會升，結果升了；



２）標普５００能否企於２００天線上？結果企唔到；



３）金價會否企１８００美元╱盎斯上？未企到，但曾企上。



總結：標普今年走勢有機會仍沿２００８年軌迹。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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