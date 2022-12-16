  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》反艇？

　　《缸邊隨筆》美聯儲局如預期加息５０點子，市場應已消化了這個加息，應不會有大波動。
但卻不然，反艇了，因為鮑威爾好鷹，前日本欄文：《耶倫鴿了，鮑威爾能鷹嗎？》筆者結論是
可鷹，因為耶倫不是鴿，她也是鷹的。何故？
　
　　美財長耶倫在上周日（１１日）喊了幾聲鴿聲：
　
　　１）除非全球經濟出現意外衝擊，否則２０２３年美國通脹將大幅回下；
　
　　２）美國有經濟衰退的風險，但這不是降低通脹的必然結果；
　
　　３）經濟增長大幅放緩，企業也看到這點，美國在疫後復原得快，多工人重返工作崗位，美
國有個健康的就業市場；
　
　　４）為了降低通脹，而且已達到充分就業，故經濟沒有必要像現在這樣快速增長來讓人們重
返工作崗位；
　
　　５）她堅信衰退是可以避免的，因為沒有看到工資－－物價出現的ｐｕｓｈ　＆　ｐｕｌｌ
使物價上升的現象。
　
　　耶倫這５段鴿語，使道指急升了５００點。但大家可有留意到，耶倫有講過「息」嗎？不是
沒有，是隱隱地講了。
　
　　她講２０２３年美國通脹將大幅回下，但在大幅回下前，美通脹怎了？而且要經歷甚麼樣的
行動、情況，美通脹才可大幅回下？答案在她講的第４點。
　
＊美國已充分就業＊
　
　　就是目前美國已充分就業，耶倫是專研美國勞動市場的經濟學家，她講美國已充分就業，就
要相信她。美聯儲局的工作有兩大目標：
　
　　１）維持物價穩定，即是不要通脹，也不要通縮；
　
　　２）維持經濟增長，即是要就業市場ＯＫ。
　
　　耶倫第４點的表示是：
　
　　美就業ＯＫ，即美經濟增長ＯＫ，故加息也可以不會太打擊美經濟增長。如從這角度去演繹
耶倫周日的講話，即是耶倫是鷹還是鴿了？
　
　　耶倫周日的講話，也可能是今次美聯儲局今年最後一次議息會的議決（１２月１５日出街）

　
　　就是：
　
　　１）美通脹仍高，要加息遏之；
　
　　２）美經濟可以捱到再加息，而不致太差。
　
　　若是，即是美聯儲局的鷹勢未改。到時市場會怎樣了？升勢火上加油，還是淋你冷水？
　
＊標普走勢似０８年＊
　
　　筆者結論是：
　
　　到周四（１５日），美聯儲局議息會議後，美股走向才較重要。筆者買跌，因為：耶倫非鴿
，故鮑威爾仍可鷹，起碼把聲仍鷹，市場會否被嚇到就要看鮑威爾怎鷹叫了。
　
　　個市點反艇？本欄昨文《添油還是淋水？》指出要留意：
　
　　１）預期息見頂水平會升，結果升了；
　
　　２）標普５００能否企於２００天線上？結果企唔到；
　
　　３）金價會否企１８００美元╱盎斯上？未企到，但曾企上。
　
　　總結：標普今年走勢有機會仍沿２００８年軌迹。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章Algo Trade 程式交易16/12/2022
加密貨幣崩盤 FTX破產引發連鎖效應 外匯程式交易迎來投資機遇
人氣文章組裝建築16/12/2022
組裝合成2.0多線發展 鋁遊家創辦人Eric：可能性無限大
人氣文章中國故事15/12/2022
《神州經脈》三駕馬車更失速　MLF超量續做　A場成交冷風吹
人氣文章財經熱話15/12/2022
經濟數據欠佳吼位部署內需股　邊隻最值博邊隻勿高追？
人氣文章財經熱話15/12/2022
加息符預期聯儲聲明卻偏鷹　銀行地產股如何部署？
人氣文章FOCUS15/12/2022
【FOCUS】經濟數據寒意升級　「擴大內需」再出山
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金