《盤後部署》恒指或挑戰２５０天線，東方海外料上試２２０元

《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數收報１９４５０，升８２點或升０﹒４２％，主板成

交１３６０﹒２６億元。國企指數報６６３４，升４３點或升０﹒６６％。恒生科技指數報

４１４９，升１２點或升０﹒３１％。

技術走勢方面，港股今日回升，恒指以小陽燭向上，收市未能重上１０天線水平，９ＲＳＩ

回升至６０水平，再上有望挑戰２５０天線（現約２０５０８）水平。

上證綜合指數報３１６７，跌不足１點或跌０﹒０２％，成交３０７２﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１１２９５，跌６３點或跌０﹒５６％，成交１６１７﹒２６億元人民幣。

內房及物管股普遍造好，碧桂園服務（０６０９８）收升６﹒８５％，報１９﹒９６元，該

股成交約６９２１萬股，涉資１３﹒６２億元，盤中高見２０﹒２５元，最低見１８﹒４８元；

碧桂園（０２００７）升５﹒９５％，收報２﹒８５元；潤地（０１１０９）升３﹒９％，收報

３５﹒９５元；中海外（００６８８）升２﹒４２％，收報２１﹒１５元；華潤萬象生活

（０１２０９）升２﹒１２％，收報３８﹒５元；龍湖（００９６０）升１﹒９８％，收報

２５﹒８元。

在美國上巿中概股被勒令除牌風險降低，藥明生物（０２２６９）升５﹒４５％，收報

５１﹒３元。

集運公司持續擴大減班規模以穩定運價，最近三周運價跌幅已經有所收窄，歐洲、地中海線

單周跌幅都在２％以內。除了控艙效應浮現，１１月底開始歐洲線貨量陸續增加，有消息指，海

運聯盟旗下部分集運公司有意在１２月中旬到春節前小幅調漲運價。

另外，ＢＤＩ運費指數昨急彈９％，航運股普遍飆升，東方海外（００３１６）收升

８﹒７％，報１５２﹒４元，居藍籌升幅榜首位；中遠海控（０１９１９）升５﹒０３％，收報

８﹒３５元；太平洋航運（０２３４３）升５﹒７７％，收報２﹒７５元；海豐國際

（０１３０８）升９﹒２３％，收報２１﹒９元；中遠海運港口（０１１９９）升０﹒９７％，

收報６﹒２２元，該股成交約２５７萬股，涉資１５９６萬元，盤中高見６﹒２４元，最低見

６﹒１３元。

技術走勢方面，東方海外今日以大陽燭炒上，１０天線、２０天線及５０天線整齊向上排列

，收市重站２５０天線及１００天線之上，９ＲＳＩ回升至７４水平，相信股價未升完，起碼會

見８月橫行區密集區２２０元水平。（ｋｙ）

