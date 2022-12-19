【回顧展望－俄烏戰事】俄烏開戰歐洲經濟重傷

《經濟通通訊社１６日專訊》俄羅斯總統普京今年２月２４日出兵烏東，烏克蘭則在西方國

家支持下展開反擊，雙方已持續交戰１０個月。除戰場上士兵傷亡慘重外，俄羅斯與西方亦陷入

經濟戰。

俄方依借能源大國優勢有效穩定金融體系，但歐洲在能源短缺、通脹高企、美國油氣坐地起

價等因素下，遭受經濟萎縮和去產業化等嚴重危機。展望明年，由於俄烏戰爭仍未見到在短期結

束的曙光，歐洲經濟和產業技術恐會持續受人創，歐盟內部分裂亦會加劇。



＊西方對俄經濟戰失利＊



在烏克蘭軍隊抵抗俄軍攻勢之時，Ｇ７、歐盟等組織在戰爭初期便對俄羅斯採取經濟制裁，

試圖透過金融戰引發俄國內亂，並發生內部革命推翻普京政權。其中一個被視為「核彈級」的金

融制裁，便是把俄羅斯逐出ＳＷＩＦＴ系統。

這導致盧布兌美元在３月暴跌，創下１２１﹒５２盧布的歷史低谷。不過，俄央行行長?比

?里娜隨即推出連串反制措施，包括在初期控管股票、外匯等金融市場資金流通，並強制以盧布

結算俄羅斯債務和油氣交易等，成功穩定盧布幣值，美元兌盧布現時已回落至６４左右。

俄羅斯的另一個危機是通脹上升，在各國禁運導致市場貨物短缺之下，俄通脹年率在４月達

到１７﹒８３％的峰值。但在與Ｇ７和歐盟以外國家的貿易上升後，通脹壓力減緩，至本月回落

至１２﹒６５％。

普京日前總結今年俄羅斯經濟表現時表示，本年度俄ＧＤＰ將下降２﹒５％，低於此前預測

的２﹒９％。他說，西方毀滅俄羅斯經濟的打算未能實現。俄羅斯物價水平在３至４月大幅上高

後，從５月起幾乎沒有變化。而在天然氣本幣支付下，盧布更已成為今年世界最強貨幣之一。截

至１２月１５日止，今年以來，美元兌盧布貶值１３﹒５７％。



＊歐盟對俄９輪制裁重創自身經濟＊



由於俄羅斯在軍事上有核武作為後盾，經濟上有能源等天然資源支持，並且與歐盟和Ｇ７以

外大部分國家維持了正常貿易來往，因此並未如西方在戰爭初期預料般，會在短期內發生內部崩

潰。相反，歐盟對俄已推出９輪制裁，非但沒有產生效果，反而重創自身經濟。

由於歐盟對俄羅斯實施能源制裁，改為依賴美國等國家用海運方式輸送油氣等，導致能源價

格飆升，刺激各國通脹升至３０至４０多年來的最水平。此外，由於連接俄羅斯與歐洲的北溪１

號和２號天然氣管道遭到不明力量爆破，俄烏即使在未來達成停火協議，亦難以在短期內恢復俄

氣輸送。

以歐盟最重要的經濟引擎德國為例，在俄烏開戰之前，德國有４０％天然氣供應來自俄羅斯

。德媒指出，天然氣供應短缺和原料價格上升，推動電費上漲，將令德國經濟損失１０００億歐

元。更為嚴重的問題是，德國無法在短期內找到可以完全替代俄羅斯的供應商。



＊美國《削減通脹法》打壓歐洲產業＊



德國１１月通脹年率達到１０％，是連續第３個月突破雙位數，其中能源和食品價格分別上

漲３８﹒７％和２１﹒１％。除影響民生之外，能源和電費上漲推高生產成本，令當地產業外移

至美國和亞洲。

更甚者，美國天然氣供應商不僅抬高價格，拜登政府亦透過《削減通脹法》，以補貼手法打

壓歐洲綠色產業空間。法國總統馬克龍早前訪問美國時，就上述問題向拜登表達關注，而歐盟亦

警告不惜對美國發動貿易戰。

面對俄羅斯能源的斷供和美國的坐地起價，歐洲明年經濟可謂「前有狼，後有虎」。面對不

明朗的經濟前景，為確保歐元區金融體系穩定，亦令歐洲央行（ＥＣＢ）如履薄冰。該行上周四

（１５日）宣布年內最後一次議息結果，跟隨美國加息５０基點至２厘。

雖然加息有助於歐元抵擋強勢美元的衝擊，但亦令本已脆弱的歐元區經濟百上加斤。ＥＣＢ

預期明年經濟增長僅達０﹒５％。行長拉加德更表示，面對歐元區史上最嚴重通脹，要為長期緊

縮做好準備。她的言論預示，歐洲仍將在未來一段時間，籠罩在戰爭、惡性通脹與經濟衰退的陰

霾中。

《經濟通通訊社評論員 范強》



