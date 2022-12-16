【外圍經濟】推特的噩夢還在繼續，馬斯克賣特斯拉股填數

《經濟通通訊社１６日專訊》據外媒報道，因特斯拉股價下跌而失去全球首富地位的馬斯克

，本月中再次出售手中超過３０億美元的特斯拉股分，部分原因是要償還推特資產負債表上的銀

行貸款。華爾街分析指，馬斯克的個人資產和特斯拉股價持續受到推特業務拖累。

特斯拉股價在今年暴跌了６０％，馬斯克年內出售近４００億美元特斯拉股份，他持有的特

斯拉股份現時已降至１３﹒４％左右。

美國投行Ｗｅｄｂｕｓｈ分析師艾夫斯（Ｄａｎ Ｉｖｅｓ）指，推特的噩夢還在繼續，馬

斯克把特斯拉當作自己的提款機，繼續為推特的赤字提供資金。艾夫斯更警告，馬斯克對推特的

專注正損害特斯拉品牌，可能會導致特斯拉董事會介入。

不過，方舟投資管理公司創辦人Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ卻於周四趁低吸納，以１００萬美

元價格，買入６０００多股特斯拉股票。此前，她旗下基金已購買１１００萬美元特斯拉股。

另一方面，推特周四（１５日）凍結了數名追蹤馬斯克消息的記者帳號，指他們違反推特的

規則。較早前，追蹤馬斯克私人飛機動向的＠ＥｌｏｎＪｅｔ帳號，和社交網站

Ｍａｓｔｏｄｏｎ的推送帳號亦被推特凍結。（ｊｆ）

