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16/12/2022 14:50

【外圍經濟】推特的噩夢還在繼續，馬斯克賣特斯拉股填數

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據外媒報道，因特斯拉股價下跌而失去全球首富地位的馬斯克
，本月中再次出售手中超過３０億美元的特斯拉股分，部分原因是要償還推特資產負債表上的銀
行貸款。華爾街分析指，馬斯克的個人資產和特斯拉股價持續受到推特業務拖累。
　　特斯拉股價在今年暴跌了６０％，馬斯克年內出售近４００億美元特斯拉股份，他持有的特
斯拉股份現時已降至１３﹒４％左右。
　　美國投行Ｗｅｄｂｕｓｈ分析師艾夫斯（Ｄａｎ　Ｉｖｅｓ）指，推特的噩夢還在繼續，馬
斯克把特斯拉當作自己的提款機，繼續為推特的赤字提供資金。艾夫斯更警告，馬斯克對推特的
專注正損害特斯拉品牌，可能會導致特斯拉董事會介入。
　　不過，方舟投資管理公司創辦人Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ卻於周四趁低吸納，以１００萬美
元價格，買入６０００多股特斯拉股票。此前，她旗下基金已購買１１００萬美元特斯拉股。
　　另一方面，推特周四（１５日）凍結了數名追蹤馬斯克消息的記者帳號，指他們違反推特的
規則。較早前，追蹤馬斯克私人飛機動向的＠ＥｌｏｎＪｅｔ帳號，和社交網站
Ｍａｓｔｏｄｏｎ的推送帳號亦被推特凍結。（ｊｆ）

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