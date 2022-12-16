  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2022 15:45

【俄烏開戰】歐盟領導人呼籲下周一敲定天然氣價格上限

　　《經濟通通訊社１６日專訊》歐盟領導人在當地時間周四（１５日）舉行的布魯塞爾峰會上
發表聯合聲明，呼籲成員國爭取在下周一（１９日）就天然氣價格上限達成協議，以遏止能源價
格繼續飆升。
　　歐盟成員國今年春天提出歐盟天然氣價格上限計劃，但各國之間一直存在分歧。各國領導人
同意下周一拍板，敲定確切的價格水平。據悉，各國討論的上限在每兆瓦時１６０至２２０歐元
之間。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/12/2022
【2023年展望】陳永陸：2023年港股復常　上望25000？
人氣文章FOCUS16/12/2022
【FOCUS】美歐央行非左即右　愈押愈高VS愈估愈驚
人氣文章財經熱話16/12/2022
晶片股受累長江存儲遭美列黑名單普跌　獲國家扶持隨時再落鑊可趁機吸？
人氣文章財經熱話16/12/2022
《午市前瞻》成交縮減顯示資金收爐 新華升勢已反映利好因素
人氣文章市場動向16/12/2022
【友邦獎學金】三個克服逆境的青年 追尋理想不再是夢
人氣文章財經熱話16/12/2022
【大國博弈】藥明生獲美國放生　股價修復空間大？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金