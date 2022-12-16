【俄烏開戰】歐盟領導人呼籲下周一敲定天然氣價格上限

《經濟通通訊社１６日專訊》歐盟領導人在當地時間周四（１５日）舉行的布魯塞爾峰會上

發表聯合聲明，呼籲成員國爭取在下周一（１９日）就天然氣價格上限達成協議，以遏止能源價

格繼續飆升。

歐盟成員國今年春天提出歐盟天然氣價格上限計劃，但各國之間一直存在分歧。各國領導人

同意下周一拍板，敲定確切的價格水平。據悉，各國討論的上限在每兆瓦時１６０至２２０歐元

之間。（ｊｆ）

