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16/12/2022 18:15

《台股攻略－黃振宇》美聯儲局暗示持續加息，台股跌逾２００點

　　《台股攻略》美聯儲局表示將持續加息，市場對經濟衰退的憂慮再次升溫，令台股沽壓湧現
，多隻電子股下挫，而金融股同步走弱，儘管航運股逆市上揚，但指數仍跌２０５點，收
１４５２８點，成交金額為新台幣２９７４億元，三大法人合共淨賣出新台幣２２１﹒９億元。
　　電子股應聲倒地，台積電收新台幣４７１元，跌２％；聯發科收新台幣６６０元，跌
３﹒１％；大立光、國巨、瑞昱、台達電、南亞科、研華等電子指標股跌１﹒５％－３％。
ＡＢＦ載板雙雄的南電、欣興同樣走弱，分別下跌５﹒１％及４﹒７％。航運股逆市上揚，貨櫃
三雄走強，萬海升８﹒７％、長榮升４﹒５％、陽明升４％，散裝航運股慧洋　－　ＫＹ、四維
航、中航、台驊投控升１﹒４％－６％。觀光類股方面，旅行社股遭市場拋售，雄獅急跌
８﹒９％，鳳凰、五福、山富、易飛網跌１％－７％，而燦星旅則升８﹒４％。生物科技股成資
金避風港，松瑞藥、台耀、強生、美德醫療－ＤＲ紛紛漲停，益得、健亞、中化、中化生等升
４﹒８％－９％。
　　雖然通脹數據回落，但美聯儲局認為對抗通脹的戰爭仍未取得勝利，暗示到２０２４年才會
減息，短期投資氣氛轉淡，建議投資者先行觀望，趁大市反彈時減持，以降低承受大市波動之風
險。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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