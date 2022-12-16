《台股攻略－黃振宇》美聯儲局暗示持續加息，台股跌逾２００點

《台股攻略》美聯儲局表示將持續加息，市場對經濟衰退的憂慮再次升溫，令台股沽壓湧現

，多隻電子股下挫，而金融股同步走弱，儘管航運股逆市上揚，但指數仍跌２０５點，收

１４５２８點，成交金額為新台幣２９７４億元，三大法人合共淨賣出新台幣２２１﹒９億元。

電子股應聲倒地，台積電收新台幣４７１元，跌２％；聯發科收新台幣６６０元，跌

３﹒１％；大立光、國巨、瑞昱、台達電、南亞科、研華等電子指標股跌１﹒５％－３％。

ＡＢＦ載板雙雄的南電、欣興同樣走弱，分別下跌５﹒１％及４﹒７％。航運股逆市上揚，貨櫃

三雄走強，萬海升８﹒７％、長榮升４﹒５％、陽明升４％，散裝航運股慧洋 － ＫＹ、四維

航、中航、台驊投控升１﹒４％－６％。觀光類股方面，旅行社股遭市場拋售，雄獅急跌

８﹒９％，鳳凰、五福、山富、易飛網跌１％－７％，而燦星旅則升８﹒４％。生物科技股成資

金避風港，松瑞藥、台耀、強生、美德醫療－ＤＲ紛紛漲停，益得、健亞、中化、中化生等升

４﹒８％－９％。

雖然通脹數據回落，但美聯儲局認為對抗通脹的戰爭仍未取得勝利，暗示到２０２４年才會

減息，短期投資氣氛轉淡，建議投資者先行觀望，趁大市反彈時減持，以降低承受大市波動之風

險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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