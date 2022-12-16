《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶積極阻止港股跌幅擴大

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用

事業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為海豐國

際（０１３０８）、網易（０９９９９）與攜程集團（０９９６１），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選貝殼（０２４２３）、協鑫科技（０３８００）與百度（０９８８８）。

昨晚（１５日）美股進一步下挫，今早（１６日）港股卻拒絕向淡。藥明生物

（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）、中國平安（０２３１８）與建設銀行

（００９３９）均見有明顯的買盤支持，令恒指跌不下去。另一方面，騰訊（００７００）、美

團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）與匯控（００００５）的沽壓很大，好友大戶很快

便選擇了退守。港股於早市初段尚算明顯跑贏美股，惟短期調整應仍在運行中。若見稍後好友大

戶再度入市維持秩序，港股的再跌空間應只屬有限。至於預計的跌浪目標，請觀看今早筆者的「

港股市前分析」影片。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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