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即市新聞

16/12/2022 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶積極阻止港股跌幅擴大

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用
事業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為海豐國
際（０１３０８）、網易（０９９９９）與攜程集團（０９９６１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜
首選貝殼（０２４２３）、協鑫科技（０３８００）與百度（０９８８８）。
　　昨晚（１５日）美股進一步下挫，今早（１６日）港股卻拒絕向淡。藥明生物
（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）、中國平安（０２３１８）與建設銀行
（００９３９）均見有明顯的買盤支持，令恒指跌不下去。另一方面，騰訊（００７００）、美
團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）與匯控（００００５）的沽壓很大，好友大戶很快
便選擇了退守。港股於早市初段尚算明顯跑贏美股，惟短期調整應仍在運行中。若見稍後好友大
戶再度入市維持秩序，港股的再跌空間應只屬有限。至於預計的跌浪目標，請觀看今早筆者的「
港股市前分析」影片。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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