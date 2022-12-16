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16/12/2022 09:04

【虛幣世界】市場憂慮經濟衰退，隔晚美國股幣雙殺

　　《經濟通通訊社１６日專訊》英國及歐洲央行跟隨美國步伐加息，市場憂慮經濟衰退，隔晚
美股遭拋售，連帶加密貨幣一同捱沽，其中比特幣過去２４小時曾跌近３％，以太幣則跌近４％
，Ｏｐｔｉｍｉｓｍ的ＯＰ代幣以１０％的跌幅躋身跌幅最大的行列；ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指
數（ＣＭＩ）下跌２﹒４％。
　　ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場分析師小格倫．威廉姆斯　（Ｇｌｅｎｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ　
Ｊｒ﹒）認為，美聯儲雖然放慢了加息步伐，但在結束抑制通脹的行動之前還有很長的路要走，
在價格上漲放緩之前，美聯儲將不得不看到失業率大幅上升，以防止對更高工資的預期變得根深
蒂固。　
　　另外，以太幣最近的交易價格約為１３００　美元，較年初下跌６４％，當時按市值計算，
以太幣仍徘徊在　４０００　美元附近。　在此期間，在以太坊平台上構建的項目數量直線下降
，因為一些項目已經失敗，留意到越來越多的風險投資者，相比起２０２１年牛市期間，部署資
金已變慢。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７４２０﹒１７元（美元．下同），升０﹒３６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２７３﹒４４元，升０﹒５５％；艾達幣報
０﹒３００５元，升０﹒０７％；瑞波幣報０﹒３７８６元，升０﹒１９％。（ｕｌ）
　
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