【虛幣世界】市場憂慮經濟衰退，隔晚美國股幣雙殺

《經濟通通訊社１６日專訊》英國及歐洲央行跟隨美國步伐加息，市場憂慮經濟衰退，隔晚

美股遭拋售，連帶加密貨幣一同捱沽，其中比特幣過去２４小時曾跌近３％，以太幣則跌近４％

，Ｏｐｔｉｍｉｓｍ的ＯＰ代幣以１０％的跌幅躋身跌幅最大的行列；ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指

數（ＣＭＩ）下跌２﹒４％。

ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場分析師小格倫．威廉姆斯 （Ｇｌｅｎｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ

Ｊｒ﹒）認為，美聯儲雖然放慢了加息步伐，但在結束抑制通脹的行動之前還有很長的路要走，

在價格上漲放緩之前，美聯儲將不得不看到失業率大幅上升，以防止對更高工資的預期變得根深

蒂固。

另外，以太幣最近的交易價格約為１３００ 美元，較年初下跌６４％，當時按市值計算，

以太幣仍徘徊在 ４０００ 美元附近。 在此期間，在以太坊平台上構建的項目數量直線下降

，因為一些項目已經失敗，留意到越來越多的風險投資者，相比起２０２１年牛市期間，部署資

金已變慢。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７４２０﹒１７元（美元．下同），升０﹒３６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２７３﹒４４元，升０﹒５５％；艾達幣報

０﹒３００５元，升０﹒０７％；瑞波幣報０﹒３７８６元，升０﹒１９％。（ｕｌ）



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