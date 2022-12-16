《談國論企－黎偉成》刺激舉措料明年止經濟放緩

《談國論企》中國的經濟的工業生產、固投和服務業於２０２２年１１份增長續見放緩，社

會消費品零售總額同比更下跌，無疑受到國際環境及國內疫情多發廣發等多重挑戰所產生之況，

惟政府高效統籌疫情防控達致一定的預期成效，於１２月中推出「新十條」和「通信行程卡」下

線，使境內民眾出行特別是跨域出行復常，方便上班工作、餐飲住宿、購物旅行和強化商務洽談

，強化投資、就業和消費等內需動力，國民經濟當於２０２３年較快重納穩中有進軌道。



＊高技術製造業及服務業積極固投＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，顯示國民經濟２０２２年１１月的發展和表現較預

期為差：（甲）全國規模以上工業增加值於１－１１月份同比僅增３﹒８％，月環比跌０﹒２個

百分點，表現較１－１０月份增４％和略為提升０﹒１個百分點要差，因１１月份的增幅只有

２﹒２％所拖累；（２）全國服務業生產指數於１－１１月份環比回落０﹒１％，而１－１０月

份持平於１－９月份的２﹒３％；（３）社會消費品零售總額於１－１１月份同比下跌０﹒１％

，情況比１－１０月份僅增０﹒６％更差，乃因１１月份下跌５﹒９％；（４）全國固定資產投

資（不含農戶）於１－１１月份同比增５﹒３％，比１－１０月份的５﹒８％升幅低０﹒５個百

分點。

經濟有多個主要環節於２０２２年１１月份表現強差人意，但仍存在若干良性的因素（一）

在生產方面，全國規模以上工業增加值中的製造業，增加值於１－１１月份的同比增長３﹒３％

，即使略低於１－１０月份的３﹒４％，卻又稍高於１－９月份的３﹒２％，表現尚可。

尤其是（二）高質發展的主調不變，如（Ｉ）裝備製造業和高技術製造業扮演相當重要的角

色，其中新能源汽車產量於１－１１月份同比增長１倍、移動通信和太陽能電池產量分別上升

２２﹒２％與４４﹒１％，皆為綠色智能產品。

和（ＩＩ）全國固定資產投資（不含農戶），保持穩快增長的同時，高技術層面的固投相當

強烈：（１）高技術製造業固投於１－１１月份同比增２３。％，其中電子及通信設備增

２８﹒２％、醫療儀器設備及儀器儀表增２７﹒８％；和（２）高技術服務業增幅為１４。％，

其中科技成果轉化服務業增２８﹒３％、研發設計服務增２２。％。凡此，升幅皆高於１－９月

份之數。

我相信經濟於會保持上行的態勢不變，乃因（三）就業情況保持相對穩定之態。全國城鎮調

查失業率１１月份的５﹒７％，比１０月份持平於９月份的５﹒５％要高０﹒２個百分點。但政

府於１２月中推出「新十條」和「通信行程卡」下線，有利各行各業回復正常的生產投資，有利

於促進就業情況好轉

和居民人均可支配收入於１－９月份達２﹒７６５萬元，同比名義增加５﹒３％，和扣除物

價因素後的實際增長為３﹒２％，皆有所提升。此扭轉經濟於二季度下行期形態，料到１２月份

應有進一步改善。居民就業和收入情況逐步回穩好轉，該有利於改善消費、投資情緒。



＊中央挺經濟的政策和措施會陸續見效益＊



不可稍一忽視的問題，為（四）青少年的就業問題。統計顯示：全國城鎮的１６嵗至２４嵗

人士的失業率，於１１月份為１７﹒１％，比１０月末時持平於９月末的１７﹒９％低０﹒８個

百分點，而二季度則達１９﹒３％要低。冀有機會降至一季度的１６％。

即使國民經濟於２０２２年１１月份的發展和表現差強人意，但前景值得作出良性憧憬，乃

因（Ａ）國務院總理李克強７月２１日主持召開國務院常務會議，指出各地要創造條件確保建設

工地不停工、相關產業鏈供應不間斷，及按質量要求加快項目進度。更重要的是李克強在８月

３１日主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以（１）促投資（２）帶消費（３）增就

業等作為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展後勁的重要手段，更表‘細化實化接續

政策、９月上旬實施細則應出盡出’。中央和地方要成立督導和服務工作組，是為快、狠、準和

全的政策與策略，使佳效迅達。相信相關效益會於四季度陸續浮現。凡此，都需要一定時間漸生

良效。

和（Ｂ）國務院聯防聯控機制綜合組於２０２２年１２月１３日把「通信行程卡」正式下線

，肯定會活躍境內人流、物流等活動，再結合１２月７日的《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情

防控措施的通知》（即「新十條」），更是擴大社會各方面活動和行為以復常的政策和措施，不

僅在相當程度顯示中國的防疫控疫取得重大的階段性積極和良好的效益，更使經濟社會得溢不淺

，尤其是社會消費品零售迅有較快的提升，刺激企業的經營和投資，造就更多的職位和增加勞工

的收入，是為一個良性的循環。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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