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16/12/2022 09:27

《中概異動》３６間中企被列實體清單，藥明子企獲除名高開２％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升２﹒７７％，報５０元，該股
成交約１０７萬股，涉資５３３３萬元。
　　美國商務部宣布，將３６間中國企業列入「實體清單」（Ｅｎｔｉｔｙ　Ｌｉｓｔ），包括
製造先進晶片的長江存儲、寒武紀（滬：６８８２５６）、合眾思壯（深：００２３８３）以及
中國唯一一間光刻公司上海微電子裝備，這些公司除非取得美國商務部許可，否則將無法向美國
供應商採購特定產品及技術。與此同時，美國商務部把２６間公司剔出「未經核實清單」，包括
藥明生物一間子公司。
　
＊長江存儲受華為和海康威視牽連＊
　
　　外媒報道指，美國擔心長江存儲將技術轉移給本身已在實體清單上的華為和海康威視
（深：００２４１５）。此次行動將禁止美國的供應商在未經許可下，向長江存儲供應美國貨品
、技術及服務。　
　　美方指，列入清單的公司中，有２１間被認定是人工智能晶片研發、設計及銷售的主要企業
，並與中國國防部門有緊密關係。另外有９間公司被指支持中國軍事現代化，包括中國唯一一間
光刻公司上海微電子。
　　現時，恒生指數報１９３４３，跌２４點或跌０﹒１３％，主板成交１７﹒６５億元。國企
指數報６５７７，跌１３點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報４１２３，跌１３點或跌
０﹒３２％。
　　即月期指新報１９３８９，跌４點，高水４５點。即月國指期貨報６６０１，升３點，高水
２３點。即月科指期貨新報４１２５，跌８點，高水２３點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　　５０﹒００元　升２﹒７７％
　　藥明康德（０２３５９）　　　７６﹒２０元　升０﹒４６％
　　商湯（０００２０）　　　　　　２﹒１２元　跌０﹒９３％
　　中興（００７６３）　　　　　１８﹒０６元　　　　無升跌
　　百度（０９８８８）　　　　１１０﹒２０元　跌２﹒７４％
　　中芯（００９８１）　　　　　１７﹒４０元　跌０﹒８０％
　　華虹（０１３４７）　　　　　２８﹒７０元　升０﹒１７％
　　上海復旦（０１３８５）　　　３０﹒４０元　跌１﹒６２％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　　５７﹒９５元　跌０﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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