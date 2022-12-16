【新冠肺炎】北京多區在體育館、文化宮開設便民發熱門診

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》為緩解醫院發熱門診就診壓力，北京市目
前已有多區啟用便民發熱門診，包括東城區、西城區、朝陽區、豐台區和石景山區，發熱門診的
主要服務對象是１６－６５歲無基礎疾病發熱患者，提供開藥服務。
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