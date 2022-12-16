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16/12/2022 12:12

《午市前瞻》成交縮減顯示資金收爐，新華升勢已反映利好因素

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報１９３８６，升１８點或０﹒０９％，主板
成交６７７﹒０６億元。恒生中國企業指數報６６１８，升２６點或０﹒４％。恒生科技指數報
４１４２，升６點或０﹒１５％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒６５元，升０﹒７５元或０﹒８７％，成交
３４﹒２８億元；騰訊控股收報３１７﹒２元，跌０﹒４元或０﹒１３％，成交３２﹒６５億元
；美團收報１７５﹒５元，跌１﹒３元或０﹒７４％，成交２３﹒８３億元。國指三大成交股份
依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股
及美團。
　　藥明生物（０２２６９）現價升５﹒２４％，半日收報５１﹒２元，該股成交約３２１８萬
股，涉資１６﹒３３億元，盤中高見５２﹒３元，最低見４８﹒８元；碧桂園服務
（０６０９８）升５﹒２５％，收報１９﹒６６元；東方海外（００３１６）升３﹒９９％，收
報１４５﹒８元；龍湖（００９６０）升３﹒７５％，收報２６﹒２５元。
　
＊溫鋼城：觀望中央經濟工作會議後續措施＊
　
　　恒指走勢繼續反覆，上午早段下跌２３８點後一度倒升２５３點，其後維持在１９５００上
下遊走。ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，
恒指短期難現爆邊，上方２００００阻力大，而且大市成交減少，反映有資金已開始收爐，故大
市短期無方向，升不上亦跌不下，料恒指維持在１８０００至２００００點區間上落。
　　他補充，消息面方面，內地正舉行中央經濟工作會議，國務院副總理劉鶴又放風指將再有措
施扶持房企，觀望後續措施是否一如劉鶴所言般大力。
　
＊藥明消息利好惟難突破區間＊
　
　　新華製藥（００７１９）為內地感冒藥布洛芬一大供應商，新冠確診數字上升後帶動炒作，
今早股價曾升逾２０％。溫鋼城指新華早前已大升，再追入有難度，走勢上，本周二由高位大幅
回吐，顯示上方有阻力，現水平只能小注博，因大部分利好因素已反映。他指，股價回落至
１１﹒５元會更值博，再跌至１０天線已全面回吐升幅，跌穿宜止蝕。
　　另外，藥明生物（０２２６９）繼早前一間子公司獲剔出「未經核實清單」後，最近另一間
子公司亦獲剔出。溫鋼城指藥明生物依賴ＣＲＯ業務，剔出黑名單對其有利，但股價近期難以脫
離區間上落，５０天線有支持，但５６﹒３元有阻力，跌穿４４元更宜馬上離場。（ｈｃ）

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