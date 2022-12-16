【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒６９億元，買友邦沽盈富

《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指低開２４點，報１９３４３點。最高升２５２點報

１９６２１點，最低跌２３８點報１９１３０點。恒指收報１９４５０點，升８２點或

０﹒４２％。

北水全日淨流出１５﹒６９億元，上日淨流入１９﹒０１億元。北水淨買入最多的個股依次

是友邦保險（０１２９９）、騰訊控股（００７００）、阿里健康（００２４１）；淨賣出最多

的依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）。

主板成交１３６０﹒２６億元增加２８﹒８％。其中港股通成交３１６﹒８億元，佔總成交

２３﹒３％。

友邦保險跌０﹒０６％報８４﹒６元，北水淨買入２﹒５億元；騰訊控股跌０﹒２５％報

３１６﹒８元，北水淨買入１億元；阿里健康升２﹒０３％報８﹒０５元，北水淨買入０﹒５億

元。

盈富基金升０﹒５６％報１９﹒６２元，北水淨賣出７億元；恒生中國企業升０﹒６％報

６７﹒１元，北水淨賣出３﹒７億元；美團跌０﹒５１％報１７５﹒９元，北水淨賣出２﹒２億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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友邦保險 （０１２９９） ２﹒５１

騰訊控股 （００７００） １﹒０３

阿里健康 （００２４１） ０﹒４９

藥明生物 （０２２６９） ０﹒２０

港龍中國地產 （０６９６８） ０﹒１４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －６﹒９６

恒生中國企業 （０２８２８） －３﹒７０

美團 （０３６９０） －２﹒２０

山東新華製藥股份 （００７１９） －１﹒３５

碧桂園 （０２００７） －０﹒２５

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