《美元走勢－羅明立》英倫銀行加息半厘有分歧，鎊匯短期窄幅波動

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３７﹒２８ １３７﹒７８ １３６﹒９５

歐元╱美元 １﹒０６５５ １﹒０６６２ １﹒０６３４

英鎊╱美元 １﹒２２０３ １﹒２２２３ １﹒２１８９

美元╱瑞郎 ０﹒９２６４ ０﹒９２７７ ０﹒９２５３

美元╱港元 ７﹒７７７４ ７﹒７７９９ ７﹒７７４１

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《美元走勢》星期四（１５日）公布美國１１零售銷售按月下跌０﹒６％，核心銷售跌

０﹒２％；同期工業產出及製造業產出分別按月跌０﹒２％及０﹒６％，以上數據都差過預期。

只有上周初次申領失業救濟人數維持好表現，降至２１﹒１萬。歐洲央行、英倫銀行及瑞士央行

分別加息０﹒５％，美匯指數先跌後反彈，在１０３﹒５０附近有支持。

歐洲央行連續第四次加息，但加息幅度有所下調，央行表明將繼續加息至有足夠的限制性，

加幅將視乎經濟表現，明年３月啟動縮表。央行同時預測第四季及明年第一季將陷入衰退，行長

拉加德認為衰退是短暫及輕微。市場預期明年頭兩次會議將合共加息０﹒７５％。歐元沖高至

１﹒０７３０後回落，估計１﹒０８阻力大。

英倫銀行同樣加息半厘，但支持利率不變的人數較上次會議多，反映政策出現分歧。央行認

為第四季仍會出現經濟收縮，但幅度會較之前預測為細，通脹未來幾個月仍然高企，要待明年中

才開始顯著回落。英國經濟衰退情況可能較歐洲嚴重，央行未來貨幣政策的不確定性較大，英鎊

在議息後大幅回落，１﹒２１是初步支持，１﹒２２８０有阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２２５０ １﹒２１２０ １﹒２３００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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