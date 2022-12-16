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16/12/2022 09:54

【通關在望】據報香港與內地下月全面通關，到廣東高鐵服務將恢復

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《南華早報》引述消息報道，香港勢將與內地全面通關，並
從下月初起恢復到廣東的高鐵服務。有關部門正在準備測試廣深港高鐵和其他入境點的所有通關
係統，當局需要數周時間為放鬆規定做準備。
　　行政長官李家超表示，２０２３年與內地通關有很現實的可能性，但在正式通關前，本港希
望透過增加入境深圳的「健康驛站」配額和早前調整跨境貨車「點對點」運輸模式等安排，按部
就班地恢復兩地往來。（ｂｉ）

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