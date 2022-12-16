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16/12/2022 12:02

【地皮截標】啟德百億商住地至少收７份標書，恒地嘉華南豐等入標

　　《經濟通通訊社１６日專訊》啟德商住地皮今日中午１２時截標，據現場所見，至少收７份
標書，獨資參與包括旭日國際、南豐；其餘標書包括嘉華國際（００１７３）、恒地
（０００１２）；及３家不知名發展商。
　　旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘指出，地皮位置優良，交通方便，對將來發展有信心
。他亦形容，項目地下商場打通雖然限制條件，但配合人口集中，同屬發展機會。至於市況受加
息影響，他稱加息為出價考慮之一，但市場料息口平頂，冀明年市況更好，預測明年樓價上落幅
度介乎５％－１０％，以及下半年樓市開始平穩。
　　該地皮估值約１１３億元至１４８﹒９億元，每呎樓面地價約８０００元至１﹒０５萬元，
位於啟德第２Ａ區４號、５（Ｂ）號及１０號地盤，鄰近港鐵宋皇臺站，地盤面積約２１﹒４４
萬平方呎，指定用作非工業，不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站用途，以及不包括將由
買方按照賣地條件所
興建的２所安老院舍暨日間護理單位、家長╱親屬資源中心和留宿幼兒中心的政府地方的樓面面
積。最高可建樓面總面積約１４１﹒８萬平方呎，上述３個地段均設樓面限制。
　　該地皮曾於２０２０年作商業地形式推售，惟最後流標，政府其後將部份啟德商業用地改劃
住宅用途發展，此地皮則屬成功改劃例子。（ｒｈ）
　
　

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