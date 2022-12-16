【通關在望】廖振新：正籌備跨境交通恢復運作，包括廣深港高鐵

《經濟通通訊社１６日專訊》署理運輸及物流局局長廖振新表示，視乎運輸及物流安排，適

時考慮通關，目前高鐵等跨境交通正進行準備工作。

他表示，明白市民希望毋須檢疫跟內地通關，但港府也要配合內地疫情防控需要。運輸及物

流局一直做準備，希望當宣布兩地通關後，可盡快恢復高鐵等跨境運輸交通運作。（ｂｉ）

