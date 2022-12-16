【夜期時段】即月期指報１９２９８點，跌８７點，低水１５３點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９３７２點，跌１３點，低水

７９點，最新報１９２９８點，跌８７點，低水１５３點，合約成交１０１５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６１６點，跌４點，低水１９點，最新報６５８９點，跌

３１點，低水４６點，合約成交１９４０張。

