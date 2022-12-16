【美鷹加息】上海商業銀行上調最優惠利率０﹒２５厘

《經濟通通訊社１６日專訊》上海商業銀行宣布，由下周一（１９日）起，將港元最優惠利
率由５﹒６２５厘上調至５﹒８７５厘，加幅為０﹒２５厘。
該行亦同時上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達１萬元或以上的儲蓄存款利率，將由
０﹒３７５厘上調至０﹒６２５厘。（ｂｉ）
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