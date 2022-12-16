澳門與６間濠賭牌主簽博彩經營批給合同，承諾投１１８８億澳門元

《經濟通通訊社１６日專訊》澳門政府正式公布，與六間獲判博彩經營批給的公司簽署了批

給合同。六間公司的批給期限均為十年，合同自２０２３年１月１日起生效。

澳門政府公布，根據競投委員會提交的報告及建議，行政長官今日頒布批示，美高梅金殿超

濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞（澳門）股

份有限公司、永利渡假村（澳門）股份有限公司以及澳娛綜合度假股份有限公司獲得娛樂場幸運

博彩經營批給的判給。



＊六間博企承諾投資總額為１１８８億澳門元＊



獲最終判給的六間公司在投標文件中，就維持本地員工的就業穩定，以及創設條件促進本地

員工向上流動等方面，都作出了明確的承諾。六間公司在投標文件中所承諾的投資總額為

１１８８億元澳門元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為１０８７億元，博

彩項目的投資總額為１０１億元，非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的１０倍。在六間公司

的投標文件中，都包括了未來十年批給期間的發展計劃及執行方案。



＊著力開拓外國客源市場及落實非博彩項目＊



澳門政府指，新的博彩經營批給確定後，澳門博彩及旅遊業的發展將進入新階段，承批公司

將按照投標時的承諾，著力開拓外國客源市場以及按計劃落實各項非博彩項目，重點圍繞會議展

覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂等十個範疇，透過舉辦高水平活動及

打造標誌性項目，提升澳門的國際形象和對遊客的吸引力。

特區政府將依照新修訂的博彩法的規定，加強對博彩業的監管，並在博彩委員會的統籌和協

調之下，以「專人專班」的方式跟進及評核六間公司投標項目的落實情況，在促進博彩業健康有

序發展的同時，鞏固澳門世界旅遊休閒中心的定位，促進澳門經濟適度多元化，推動澳門社會、

經濟、民生的發展踏上新台階。（ｂｉ）

