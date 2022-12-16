  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2022 16:51

澳門與６間濠賭牌主簽博彩經營批給合同，承諾投１１８８億澳門元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》澳門政府正式公布，與六間獲判博彩經營批給的公司簽署了批
給合同。六間公司的批給期限均為十年，合同自２０２３年１月１日起生效。
　　澳門政府公布，根據競投委員會提交的報告及建議，行政長官今日頒布批示，美高梅金殿超
濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞（澳門）股
份有限公司、永利渡假村（澳門）股份有限公司以及澳娛綜合度假股份有限公司獲得娛樂場幸運
博彩經營批給的判給。
　
＊六間博企承諾投資總額為１１８８億澳門元＊
　
　　獲最終判給的六間公司在投標文件中，就維持本地員工的就業穩定，以及創設條件促進本地
員工向上流動等方面，都作出了明確的承諾。六間公司在投標文件中所承諾的投資總額為
１１８８億元澳門元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為１０８７億元，博
彩項目的投資總額為１０１億元，非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的１０倍。在六間公司
的投標文件中，都包括了未來十年批給期間的發展計劃及執行方案。
　
＊著力開拓外國客源市場及落實非博彩項目＊
　
　　澳門政府指，新的博彩經營批給確定後，澳門博彩及旅遊業的發展將進入新階段，承批公司
將按照投標時的承諾，著力開拓外國客源市場以及按計劃落實各項非博彩項目，重點圍繞會議展
覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂等十個範疇，透過舉辦高水平活動及
打造標誌性項目，提升澳門的國際形象和對遊客的吸引力。
　　特區政府將依照新修訂的博彩法的規定，加強對博彩業的監管，並在博彩委員會的統籌和協
調之下，以「專人專班」的方式跟進及評核六間公司投標項目的落實情況，在促進博彩業健康有
序發展的同時，鞏固澳門世界旅遊休閒中心的定位，促進澳門經濟適度多元化，推動澳門社會、
經濟、民生的發展踏上新台階。（ｂｉ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降　騰訊音樂量度升幅見46銀
人氣文章專訪16/12/2022
【專訪】施永青：美國遏華難改　中國反制需展示容人之量（有片）
人氣文章中國故事16/12/2022
《神州經脈》美貿易黑名單加長　中概卻見明媚　滬指終結六周升勢
人氣文章財經熱話16/12/2022
美確認獲全面審計權　中概科技股趁消息出貨　調整後還可吼？
人氣文章財經熱話16/12/2022
【2023年展望】陳永陸：2023年港股復常　上望25000？
人氣文章FOCUS16/12/2022
【FOCUS】美歐央行非左即右　愈押愈高VS愈估愈驚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金