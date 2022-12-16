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16/12/2022 17:41

Ｎａｓｐｅｒｓ減持騰訊９９﹒３萬股，套現３﹒１８億元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）大股東
Ｎａｓｐｅｒｓ於本周二（１３日）減持騰訊９９﹒３萬股股份，每股平均價格為
３２０﹒０２８元，套現３﹒１８億元，持股比例由２７％降至２６﹒９９％。（ｂｉ）

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