《本港樓市》中原ＣＣＬ報１５８﹒５７點，跌９周後升０﹒５７％

《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１５８﹒５７點，按周升０﹒５７％。ＣＣＬ連跌９周後單周回穩，但指數仍處於

２０１７年５月水平。ＣＣＬ由高位１９１﹒３４點累跌１７﹒１３％，２０２２年計累跌

１４﹒０８％。

黃良昇料，美國加息及本港主要銀行上調最優惠利率，將於２０２３年１月上旬ＣＣＬ才開

始反映。隨著政府逐步放寬防疫措施，以及１２月美國放緩加息幅度，樓價走勢會否反覆向下有

待觀察。



＊本周僅港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ錄得按周跌幅＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５８點，連跌９周後回升０﹒５９％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１５６﹒５０點，連跌９周後回升０﹒６０％。ＣＣＬ（大型單位）報

１６８﹒６１點，按周升０﹒４５％。

四區方面，本周三區升一區跌，帶動整體樓價輕微反彈。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報

１５０﹒４４點，連跌４周後回升１﹒３６％；新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１４６﹒６３點，連

跌３周後回升１﹒１０％；新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６８﹒８９點，連跌２周後回升

０﹒１２％；港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６２﹒５９點，按周跌０﹒５３％，終止２周連升。

（ｒｈ）

