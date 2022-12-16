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即市新聞

16/12/2022 16:09

《本港樓市》中原ＣＣＬ報１５８﹒５７點，跌９周後升０﹒５７％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１５８﹒５７點，按周升０﹒５７％。ＣＣＬ連跌９周後單周回穩，但指數仍處於
２０１７年５月水平。ＣＣＬ由高位１９１﹒３４點累跌１７﹒１３％，２０２２年計累跌
１４﹒０８％。
　　黃良昇料，美國加息及本港主要銀行上調最優惠利率，將於２０２３年１月上旬ＣＣＬ才開
始反映。隨著政府逐步放寬防疫措施，以及１２月美國放緩加息幅度，樓價走勢會否反覆向下有
待觀察。
　
＊本周僅港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ錄得按周跌幅＊
　
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５８點，連跌９周後回升０﹒５９％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１５６﹒５０點，連跌９周後回升０﹒６０％。ＣＣＬ（大型單位）報
１６８﹒６１點，按周升０﹒４５％。
　　四區方面，本周三區升一區跌，帶動整體樓價輕微反彈。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報
１５０﹒４４點，連跌４周後回升１﹒３６％；新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１４６﹒６３點，連
跌３周後回升１﹒１０％；新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６８﹒８９點，連跌２周後回升
０﹒１２％；港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６２﹒５９點，按周跌０﹒５３％，終止２周連升。
（ｒｈ）

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