《本港經濟》本港最新失業率降至３﹒７％，連跌７個月

《經濟通通訊社１６日專訊》根據政府統計處公布，今年９月至１１月經季節性調整的失業

率為３﹒７％，按月回落０﹒１個百分點，符合市場預期，連跌７個月；就業不足率亦由今年８

月至１０月的１﹒７％下跌至９月至１１月的１﹒６％。

與今年８月至１０月比較，在今年９月至１１月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（

不經季節性調整）均見下跌，其中地基及上蓋工程業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌

主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業。

總就業人數由今年８月至１０月的３６４﹒８６萬人，上升至９月至１１月的３６５﹒７萬

人，增加約８４００人。今年９月至１１月的總勞動人口為３７９﹒５９萬人，與８月至１０月

的數字（３７９﹒６萬人）大致相若。

失業人數（不經季節性調整）由今年８月至１０月的１４﹒７４萬人下跌至９月至１１月的

１３﹒８９萬人，減少約８５００人。同期的就業不足人數亦由６﹒３４萬人下跌至５﹒９７萬

人，減少約３７００人。



＊勞工市場前景取決於本地經濟活動恢復步伐＊



勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，勞工市場繼續改善。今年９月至１１月

經季節性調整的失業率較今年８月至１０月輕微下跌０﹒１個百分點至３﹒７％，就業不足率亦

微跌０﹒１個百分點至１﹒６％。總就業人數增加８４００人至３６５﹒７萬人，失業人數減少

８５００人至１３﹒８９萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今年９

月至１１月較上一個三個月期間下跌０﹒２個百分點至５﹒０％。其中，餐飲服務活動業的失業

率下跌０﹒３個百分點至５﹒１％，零售業的失業率下跌０﹒２個百分點至５﹒０％。大多數其

他行業的失業率也下跌，尤其是地基及上蓋工程業。

展望未來，孫玉菡說，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動恢復的步伐。防疫相關措

施進一步放寬及消費券計劃亦會有幫助，但金融狀況收緊將抵銷部分正面影響。社會各界必須繼

續與政府同心合力，令疫情繼續受控。（ｂｉ）

