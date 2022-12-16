【美鷹加息】大新銀行上調港元最優惠利率０﹒２５厘

《經濟通通訊社１６日專訊》大新銀行公布，由下周一（１９日）起，將調整港元儲蓄存款

年利率及港元最優惠利率，港元儲蓄存款年利率將由０﹒３７５厘調整至０﹒６２５厘，該行之

港元最優惠利率將由年利率５﹒６２５厘調整至５﹒８７５厘。（ｂｎ）

