《經濟通通訊社１６日專訊》大新銀行公布，由下周一（１９日）起，將調整港元儲蓄存款
年利率及港元最優惠利率，港元儲蓄存款年利率將由０﹒３７５厘調整至０﹒６２５厘，該行之
港元最優惠利率將由年利率５﹒６２５厘調整至５﹒８７５厘。（ｂｎ）
16/12/2022 18:14
【美鷹加息】大新銀行上調港元最優惠利率０﹒２５厘
《經濟通通訊社１６日專訊》大新銀行公布，由下周一（１９日）起，將調整港元儲蓄存款
年利率及港元最優惠利率，港元儲蓄存款年利率將由０﹒３７５厘調整至０﹒６２５厘，該行之
港元最優惠利率將由年利率５﹒６２５厘調整至５﹒８７５厘。（ｂｎ）
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