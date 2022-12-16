《小傳日記》疫情肆虐有連花清瘟就無相干！食得多原來都好傷肝？

《小傳日記》自從神州開始放寬防疫，感染數字會唔會直線飆升？由阿爺為群眾防疫，變成

而家由人民自行防疫，反而人人意識都提高唔少，連日來瘋狂掃藥，中式就掃連花清瘟，西式就

掃布洛芬，總知就要有藥看門口。所以近期全部相關個股都水漲船高，由Ａ場賣連花清瘟嘅以嶺

（深：００２６０３），魚缸賣布洛芬嘅新華（００７１９），甚至網上賣藥嘅巴巴個仔仔

（００２４１）、京東健康（０６６１８）同平安好醫生（０１８３３）都炒到熱辣辣。

因為近期同胞瘋搶連花清瘟，喺上面就流傳咗各式各樣嘅「連花清瘟」產品，連花清瘟茶、

蓮花清溫膏，甚至仲有連花清瘟紅酒、連花清瘟麵同連花清瘟煙，當然最後都係Ｐ圖惡搞！不過

最近同胞防疫又有新招，居然係罐頭糖水桃！有傳中招食咗可以紓緩症狀，原來上面有唔少人細

個感冒屋企人都會畀啲「甜桃」佢哋食嚟氹佢哋開心咁話。有醫生就話，病到死吓死吓嗰陣食嚿

「甜桃」，其實只算係一種安慰劑，唔可以殺死病毒。不過安慰劑喺醫學上都有一定用途，話唔

定食桃都真係得！

連花清瘟搶極都唔夠，近期上面就有傳，有醫生已經連續接咗第三個因為食連花清瘟，食到

傷肝嘅患者，有醫生又話連花清瘟醫唔到甚至預防唔到感染，但係種種原因所以唔可以公開咁講

。雖然講到似層層，不過連花清瘟全民瘋搶之後，好多藥都炒到貴曬，阿爺都開始出手叫醫藥國

企幫手保供藥，亦都開始打擊囤積藥物，可以見到一招又一招咁出，所以唔排除都係近期先出嘅

「連花傷肝論」都可能係遏止連花清瘟炒風嘅一環，加上傳到係醫生私底下講，又增加可信性，

而近呢幾日以嶺Ａ股股價都回落返，唔排除係阿爺嘅招數有效啦，請請！



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