《經濟通通訊社１６日專訊》信銀國際宣布，下周一（１９日）起，調高港元最優惠利率
０﹒２５厘，年利率由５﹒６２５厘上調至５﹒８７５厘。而５０００港元以上儲蓄存款利率亦
調高至０﹒６２５厘。（ｂｉ）
16/12/2022 19:25
【美鷹加息】信銀國際調高最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效
《經濟通通訊社１６日專訊》信銀國際宣布，下周一（１９日）起，調高港元最優惠利率
０﹒２５厘，年利率由５﹒６２５厘上調至５﹒８７５厘。而５０００港元以上儲蓄存款利率亦
調高至０﹒６２５厘。（ｂｉ）
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