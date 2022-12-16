【美鷹加息】信銀國際調高最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效

《經濟通通訊社１６日專訊》信銀國際宣布，下周一（１９日）起，調高港元最優惠利率

０﹒２５厘，年利率由５﹒６２５厘上調至５﹒８７５厘。而５０００港元以上儲蓄存款利率亦

調高至０﹒６２５厘。（ｂｉ）

