《真知灼見－溫灼培》英息料距頂不遠

《真知灼見》周四（１５日）晚英倫銀行及歐央行雖同加息半厘，但對未來貨幣政策的取態

卻各異。英倫銀行雖揚言會續加息，但在其議息委員中有部分因擔心經濟前景而支持維持息率不

變，使市場質疑英倫銀行實際加息能力。現市場估計英倫銀行是次加息周期或於４厘見頂（現為

３﹒５％）。相反，歐央行的加息取態更見積極，還預告３月將開始量化緊縮（ＱＴ）。現市場

估計，同為２月２日議息會，英倫銀行或加息２５基點，而歐央行則有機會再加５０基點。不過

，因擔心歐美未來仍會積極加息不利投資氣氛，昨晚資金明顯轉返美元避險，並使英鎊又或歐元

兌美元均相繼下跌，但英鎊下跌幅度則較明顯。今早（１６日）於亞洲市場美匯指數重上

１０４﹒５指數點位置。

英倫銀行早於２０２１年１２月便加息，是七大央行中最早。但之後其加息步伐被聯儲局追

趕上並超越。現在美息足足高於英息１厘。所以在息率上英鎊已較美元遜色。但卻又因現在英息

已攀至自２００８年以來最高水平，加上能源危機，使英經濟正受到雙重打擊。受經濟弱影響，

料英鎊繼續受壓。



＊歐洲加大加息對經濟構成壓力＊



反觀歐洲，於周四議息會，歐央行不單宣布加息半厘把息率推上２厘水平，還預告將於明年

３月啟動量化緊縮（ＱＴ）。至於昨晚歐央行議息會，整個亮點是在歐央行對未來通脹的預期上

。歐央行把２０２４年的通脹預測由原先２﹒３％大幅上調至３﹒４％，因應這轉變歐央行揚言

往後將要加大其加息步伐以壓抑通脹。這正是市場估計於２月２日議息會歐央行將再次加息半厘

的主因。而這一轉變也打破了市場對歐央行可能忌憚經濟差而不敢加息的想法。但幾可肯定，面

對能源危機加上南歐的經濟弱勢，如此大幅加息只會使歐元區經濟雪上加霜。雖然，歐息現只有

２厘，遠較３﹒５％英息及４﹒５％美息要低，看似其仍有很大加息空間，但對歐洲自身而言，

這息率水平已是自２００８年１２月以來最高。面對如此高息率水平仍謂要加息，實在質疑其經

濟能否承受。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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