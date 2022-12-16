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16/12/2022 12:32

【美鷹加息】尚渤投資：聯儲局鷹派觀點符預期，經濟或能軟著陸

　　《環富通基金頻道１６日專訊》尚渤投資管理投資組合經理Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　
Ｈｏｆｆｍａｎｎ指，美國聯儲局看得見在通脹方面取得了進展，但承認工作尚未完成。鷹派觀
點符合預期，當局將再次加息７５個基點（１９名ＦＯＭＣ參與者中有１７人預計加息
５﹒１２５％或更高），２０２３年的ＧＤＰ預測亦從１﹒２％降至中等水平的０﹒５％，再加
上通脹預期上升。
　　股市和債市在初期的反應都相當溫和，但在消息被消化時承受了壓力。在新聞發布會上，有
評論表示正接近「充分限制性」的利率水平，緩解市場預期聯儲局口風或更鷹派所帶來的擔憂，
亦減輕了股票和固定收益市場的壓力，使當天市場數據幾乎維持不變。
　
＊不願經濟步向衰退，惟受市場質疑＊
　
　　美聯儲並不希望經濟步向衰退，但愈來愈多的投資者說，聽到他們在說甚麼，知道他們想要
甚麼，但不相信他們。即使章魚保羅預測世界杯冠軍亦比美聯儲過往的預測更為準確，所以市場
的質疑聲音是可以理解的。
　　聯邦基金利率區間目前位於４﹒２５％至４﹒５％，為１５年來的高位。儘管１０月和１１
月的通脹數據良好，聯儲局主席鮑威爾希望有更多證據表明通脹正在下降。要牢記央行的潛規則
：盡一切努力避免尷尬。儘管經濟疲弱，但考慮到今年加息步伐，其表現已比預期好。經濟軟著
陸的可能性仍存在。（ｗａ）

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