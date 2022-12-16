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16/12/2022 12:33

【美鷹加息】ＤＷＳ：貨幣政策對經濟影響滯後，令聯儲局鷹派降溫

　　《環富通基金頻道１６日專訊》ＤＷＳ美國經濟師Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　
Ｓｃｈｅｒｒｍａｎｎ指，正如市場普遍預期，當美國通脹首次出現降溫跡象，聯儲局即宣布加
息０﹒５厘，加息幅度從０﹒７５厘高位回落，但這或許不是央行行長轉變的主要動機。貨幣政
策影響經濟的時間滯後可能才是２０２２年最後一次會議上行動降溫的主因。學者普遍認為加息
最多需要四個季度才能充分反映對經濟的影響。因此，這次加息將在２０２３年底才發揮作用，
屆時通脹預計將處於或接近央行２％目標的可持續路徑。
　
＊似願為遏通脹付更大代價，經濟衰退或出現＊
　
　　這種強硬的降調也反映在更新經濟預測摘要。聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）成員表示願
意在２０２３年將利率從４﹒６％提高至５﹒１％，即較９月會議提出的水平更高，並且似乎願
意為抑制通脹付上更大代價。聯儲局將２０２３年ＧＤＰ同比增速由９月預測的１﹒２％下調至
０﹒５％。視乎經濟發展路向，這並不一定意味經濟衰退，但鑑於低增長預測，經濟衰退可能會
出現。
　　即便如此，央行行長仍對勞動力市場彈性充滿信心，因為２０２３年失業率預測小幅上升，
由４﹒４％升至４﹒６％。貨幣政策正常化僅在２０２４年或以後才會發生。但隨著ＦＯＭＣ成
員打算在２０２４年將利率降至４﹒１％，並在２０２５年降至３﹒１％，預計貨幣政策正常化
將緩慢發生，屆時通脹才有望向聯儲局目標靠攏。
　
＊尚不信通脹處持續下降軌道，沒為鴿派立場留空間＊
　
　　在新聞發布會上，聯儲局主席鮑威爾重申勞動力市場非常緊張，勞動力供需失衡，並重申利
率將在更長時間內保持較高水平。他的評論表明，聯儲局尚不相信通脹處於持續下降的軌道上。
總體而言，與市場憧憬相反，鮑威爾沒有為任何鴿派立場留出空間，並且重視聯儲局在１９７０
年代和１９８０年代吸取的慘痛教訓，也難怪這次會議令市場如此失望。（ｗａ）

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