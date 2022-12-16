《雷鳴天下－雷鼎鳴》躺平遲疑的邏輯

《雷鳴天下》二十大後，尤其是在習近平出訪多國後，中國的新冠防疫策略似有重大調整，

核酸檢測減少、隔離放寬、不再容許地方政府任意封區封城，香港與內地快將通關的傳聞亦不絕

於耳。這對香港的旅遊業、工商界及渴望與內地家人團聚的港人自是天大的喜訊。



歡欣的情緒不應代替冷靜的分析，否則容易樂極生悲。中國嚴厲的動態清零策略去年仍被世

衞視為典範，怎麼在世界因新冠而死掉近６６６萬人，及較為躺平的美國死掉百多萬人後，抗疫

成績優異的中國卻走向寬鬆？當中的邏輯何在？調整是太早還是太晚？需要甚麼輔助性政策以保

人民安全？回答這些問題，需要精準的成本效益分析。



＊防控效益降成本增＊



我是贊成防疫政策要調整的，這是因為嚴厲的防控政策所帶來的邊際效益比前已大幅下降，

但邊際成本卻很可能上升了不少。防控政策的目的是要減少重症及死亡人數，眾所周知，

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種致重病率及致死率已大不如前，把多些資源用在防控新冠，所能帶來的額外

效益已大幅下降。



邊際成本方面較為複雜。此病毒傳染性增強，幾乎已達擋無可擋境界，還去搞圍封，社會是

否在疲於奔命後仍會感到力不從心？在這個意義上，就算只是趨近動態清零，也須付出巨大的代

價。但另一方面，內地的組織及動員能力驚人，其核酸檢測的能力與效率當世無匹，把千萬人口

都檢測一次，只是小菜一碟，社會成本遠低於其他地方。相比之下，香港講了多時的全民檢測從

未有能力實施過，高下立判。但社會成本尚有一節不能不考慮，便是抗疫疲勞。封區封城封關，

短時間內尚算可行，但時間一長，誰受得了？早前的所謂白紙革命，有其社會基礎，只是當中甚

多外國勢力乘機博亂的痕跡，見識過香港黑暴如何運作的內地人民，對此等活動頗有戒心，所以

革命完全搞不起來，但這無礙我們感受到無了期抗疫所帶來的民間挫折感，這本身便是動態清零

成本的重要部分。



成本上升，效益下降，過去成功的政策也應調整，但我們可看到，中央政府對此猶豫了好幾

個月。當中部分原因是中央政府為求社會穩定，不會喜歡大上大落的政策。更為關鍵的，很可能

是中央對生命的價值十分執著。美國社會可以讓１００萬人死去，比一次二次世界大戰美國死亡

人數的總和多出近倍，但卻可以完全不當一回事，甚至有人認為死掉一些病殘老弱可減少福利醫

療開支。中國政府卻無法接受此種態度，不斷強調人民生命的重要性。《孫子兵法》中有「將有

五危」一說，當中「愛民」也是一種危險，是「將之過也，用兵之災也」。在經濟戰中，中國太

過重視保護人民的性命，不敢開關，又隨便封城，自是對有形經濟大有破壞，但是否冷酷無情視

生命為草芥才可能是勝利者？



＊中國看重人民生命＊



這問題涉及我們如何看待生命的價值。按照當代經濟學的看法，生命的價值並不建基於你能

為社會帶來多少貢獻或多少產值，別人認為你的生命有多少價值並無多大意義，例如你的仇人認

為你的生命價值為零或負數，並不等於真的如此，最有資格作出評估的還是你自己。經濟學中的

定義是你若面對生死抉擇，而你若有資源或可借到錢的話，你最多肯付出多少去保住性命。在此

領域中，有人弄出不少辦法去間接估算生命價值，多年前我閱過一些文獻，美國人的平均價值大

約６００萬美元，今天應超過此數。當然，不同人等的生命價值差異甚大，年齡、財富、健康狀

況等等都會有影響，李嘉誠的性命便比我貴得多，但我們只需一個平均數。



就以美國作例子，她死掉了１００萬人，生命價值損失總值起碼是６萬億美元，等於美國

ＧＤＰ的２５％，遠超過其實體經濟統計中的損失。這是因為此種損失是由當事人及其家人朋友

承擔的，美國政府及社會根本不當一回事。但正如上文所述，中國政府把人民生命的價值看得重

，若中國過去抗疫不力，死亡規模與美國相若的話，那麼，死亡人數之多，其中帶來的痛苦可被

中央視為等同ＧＤＰ少了２５％。這是天文數字，一個負責任的政府對相關決策理應十分小心。



中國不會完全躺平，因為生命價值是很高的，但中國應輔以甚麼政策？中國的疫苗接種率不

低，但毋庸諱言，不少老人仍不肯接種。中國各級政府過去似乎對強逼老人接種並不積極，我相

信這應改一改，威逼利誘也應使更多老人打針，否則躺平後的風險也不低。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

