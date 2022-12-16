《青工俠說－廖錦興》中阿峰會的利雅德宣言

《青工俠說》自中美角力明顯化，雙方關係有步向冷戰時期的趨勢，而俄烏戰爭爆發，地緣

政治進一步促使部分國家往這兩大陣營靠攏，亦有不少國家不願靠邊站。國家主席習近平應沙特

阿拉伯國王薩勒曼邀請，於上周三（７日）抵達沙地首都利雅德展開四天訪問，並出席首屆中國

與阿拉伯國家峰會（中阿峰會）。正當歐美國家忙於俄烏戰事兵戎相見時，這次出訪是中國與阿

拉伯國家的有意義的行程。除加強中沙兩國戰略夥伴關係，將會擴大能源和經濟上的合作關係。



據中國外交部表示，習近平主席出席首屆中阿峰會是新中國成立以來中國面向阿拉伯世界規

模最大和規格最高的外交行動，將成為中阿關係發展史上具有劃時代意義的里程碑。習近平在首

屆中國與阿拉伯國家峰會上，提出中阿合作八大共同行動，包括支持發展、糧食安全、衛生健康

、綠色創新、能源安全、文明對話、青年成才和安全穩定。中方將與阿方探討實施總額５０億人

民幣的發展合作援助項目，同時力爭中阿貿易額達到４３００億美元。而峰會會後亦發表《利雅

德宣言》宣布達成２４點共識，全力構建面向新時代的中阿命運共同體。一致同意加強中阿全面

合作，共同發展經濟，在外交上重申相互尊重主權、統一和領土完整原則，不干涉別國內政，宣

言亦提到中阿致力維護以國際法為基礎的國際秩序和多邊主義，捍衛發展中國家利益。



摩洛哥國家足球隊在本屆世界盃被譽為黑馬，上周六（１０日）「爆冷」淘汰有超級巨星基

斯坦奴．朗拿度在陣的葡萄牙，成為首隊躋身世界盃四強的非洲國家隊。摩洛哥在賽前被看淡下

，能擊敗勁旅葡萄牙，相信少不了人們稱球場內「第十二人」的球迷支持。當天在卡塔爾阿爾加

夫球場全場不少「阿拉伯力量」大力支持、鼓勵摩洛哥。同時亦令筆者聯想到，現時香港、新疆

和台灣被歐美國家利用作為制裁的藉口，令中國在推進經濟和科技發展遇上頗大困難，如芯片、

能源、關稅等科研貿易領域受到不少限制及掣肘。然而隨著中國陸續發展與中東國家、非洲國家

、南亞諸國和一帶一路沿線國家的經濟合作關係，就像摩洛哥足球隊的決心，愈被看淡也許愈能

發揮奮鬥精神。在新興國家支持和產業持續發展下，必能在新的道路上發光發亮。《香港青年工

業家協會榮譽會長 廖錦興》



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