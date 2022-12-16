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16/12/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶４４８點子，報６﹒９７９１至逾一周低

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９１，
較上個交易日跌４４８點子，止步兩連揚，創１２月７日以來逾一周新低，上個交易日報
６﹒９３４３。
　　英國和歐洲央行（ＥＣＢ）周四（１５日）跟隨美國聯儲局加息，歐美緊縮周期持續，經濟
衰退危機加劇。美匯指數則於紐約尾盤反彈０﹒８３％，至１０４﹒６３。英鎊兌美元大貶近
２％，至１﹒２１７７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９７９１　　＋４４８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４２０２　　＋１４０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０６６６　　－５８５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９７３　　　＋５６﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５０７０　－１０８１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６７９０　　－７９９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４２６６　　－５０７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１３０６　　－１６６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５２１５　　＋１６２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１１０３　　　－９２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３３１　　　　＋０﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒２０２１　　－９４５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５０６７　　＋３０５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒１０００　　＋１２６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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