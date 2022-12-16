【聚焦人幣】人幣中間價貶４４８點子，報６﹒９７９１至逾一周低

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９１，
較上個交易日跌４４８點子，止步兩連揚，創１２月７日以來逾一周新低，上個交易日報
６﹒９３４３。
英國和歐洲央行（ＥＣＢ）周四（１５日）跟隨美國聯儲局加息，歐美緊縮周期持續，經濟
衰退危機加劇。美匯指數則於紐約尾盤反彈０﹒８３％，至１０４﹒６３。英鎊兌美元大貶近
２％，至１﹒２１７７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９７９１ ＋４４８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４２０２ ＋１４０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０６６６ －５８５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８９７３ ＋５６﹒２０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５０７０ －１０８１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６７９０ －７９９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４２６６ －５０７﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１３０６ －１６６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒５２１５ ＋１６２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１１０３ －９２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６３３１ ＋０﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒２０２１ －９４５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０６７ ＋３０５﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒１０００ ＋１２６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。