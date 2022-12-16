《鍾之日記》劉鶴開腔撐地產，藥明甩難迎反彈

《鍾之日記》１２月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美國公布１１月零售銷售數據意外地下跌，市場擔心美國數據或陷入衰退，加上歐洲與

美國等多個央行持續加息，避險情緒升溫，美股隔晚下滑，道指隔晚曾暴瀉逾９００點。不過市

場再次憧憬與內地通關在即，加上發改委稱中國經濟增速有望持續回升，香江魚缸反覆各上，收

市升近百點，距離１０天線（現處１９４６７點）只是一步之遙。

恒指低開２４點，報１９３４３，開市不久跌幅擴大，見最多跌２３８點，低見１９１３０

，之後掉頭回升，更一度倒升２５２點，高見１９６２１，之後升幅再度收窄，餘下大部分時間

在１９５００點爭持。最終恒指收造１９４５０，升８２點或０﹒４２％；國指造６６３４，揚

０﹒６６％。科指收４１４９，升０﹒３％。大市全日成交１３６０﹒２６億元。

市場盛傳中港最快可於明年１月上旬實施中港通關，特首李家超昨（１５日）晚分別在個人

社交媒體Ｆａｃｅｂｏｏｋ和微博發文指，明年與內地有可能實現通關，但在正式通關前，政府

希望透過增加入境深圳的「健康驛站」配額和早前調整跨境貨車「點對點」運輸模式等安排，按

部就班地恢復兩地往來。

藥明生物（０２２６９）獲喜訊，其子公司上海藥明生物技術有限公司在中國商務部協調下

成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，被美國商務部從「未經核實名單」中移除，連同藥明

生物另一子公司無錫藥明生物技術於１０月份被從名單中移除，集團兩個子公司都成功「甩難」

。藥明生物今日大升５﹒４％，報５１﹒３元，今年迄今的逾四成跌幅收窄。



＊滬指本周累跌１﹒２％。終止連升六周＊



全球多個央行持續加息，投資者關注即將召開的中央經濟工作會議，發改委在官網發表「

１３答問」，強調中國經濟增速有望持續回升。滬深股市個別發展，滬綜指全日反覆偏軟，略收

低０﹒０５％，報３１６７﹒８６點。本周市場消化內地「新十條」帶來的憧憬，加上憂慮政策

鬆綁疊加天氣轉冷，多地春節前或出現疫情爆發，滬綜指完全失守３２００關，全周累跌

１﹒２２％，終止連續六周升勢。

受美國將長江存儲等列入實體清單拖累，半導體板塊領跌，深成指跌０﹒５６％，創業板指

收跌１﹒０６％。個股跌多漲少，兩市約３６００股飄綠，醫藥板塊再度爆發，食品、旅遊等消

費股午後獲資金回流。

人民銀行今日進行４１０億元人民幣７天期逆回購，單日實現淨投放３９０億元人民幣。公

開市場本周共１００億元人民幣逆回購到期，周四（１５日）５０００億元人民幣ＭＬＦ到期，

人行增量續做６５００億元人民幣，全口徑計，全周實現放水１８９０億元人民幣。不過交投淡

靜，兩市全日成交７６１４億元人民幣，按日減少０﹒６％，繼續刷新半個月新低，不過陸股通

淨流入超過４３億元人民幣，連續三日淨流入。

發改委表示，國內疫情反彈對１１月份經濟穩定恢復造成一定影響，但總的來看，經濟回穩

向好的趨勢沒有改變。隨著疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐步釋放，中國

經濟增速有望持續回升。



＊中概股審計或告一段落，京東升１﹒５％＊



市場憧憬美國對中概股審計將迎來尾聲，外電報道，美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）表示，已完全取得對中資公司審查及調查的權限，為史上第一次。中證監歡迎美

國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定，在總結前期合作經驗的基礎上繼續推進今後年度

審計監管合作，共同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。

隔晚金龍指數一度急升，雖然最終受累美股急挫而倒跌，但中概股明顯跑贏美市，今日相股

關份好壞參半。騰訊（００７００）連跌２日再跌０﹒３％，美團（０３６９０）跌０﹒５％，

網易（０９９９９）跌０﹒９％，百度（０９８８８）跌０﹒７％，嗶哩嗶哩（０９６２６）大

跌２﹒５％。至於阿里（０９９８８）升０﹒６％，京東集團（０９６１８）升１﹒５％，百勝

中國（０９９８７）升０﹒１％。

瑞信表示，ＰＣＡＯＢ的調查結果掃除中概股即時退市風險。雖然美方監管官員仍保留後門

供日後行動之用，但其整體語調對中概股審查事件大致正面。該行重申，市場因監管風險未明朗

的估值折讓問題逐漸消散，並指中概股擁有吸引的風險回報。



＊劉鶴：房地產是國民經濟支柱產業＊



國務院副總理劉鶴肯定內房對經濟的重要性，又稱針對內地樓市目前下行風險，正在考慮新

舉措，引導市場預期和信心回暖，內房物管股彈高。碧桂園（０２００７）升近６％；碧服

（０６０９８）飆６﹒９％，為升幅最大藍籌；龍湖（００９６０）升近２％；中海外

（００６８８）升２﹒４％；旭輝永升（０１９９５）急彈８﹒１％；合景泰富（０１８１３）

漲２﹒６％；遠洋（０３３７７）向太地（０１９７２）售成都遠洋太古里股權，遠洋大升

８﹒９％；富力地產（０２７７７）漲４﹒８％；寶龍商業（０９９０９）彈升７％。

第五輪中國歐盟工商領袖和前高官對話周四（１５日）展開，劉鶴指，極有信心明年內地經

濟將實現整體性好轉，房地產為國民經濟的支柱產業，針對現時下行風險，政府已推出一些政策

，正考慮推出新措施，努力改善行業資產負債狀況，市場預期及信心回暖。預計未來一段時間，

內地城鎮仍處於較快發展，有足夠需求空間為房地產企業提供穩定發展支撐。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

