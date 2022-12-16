【中概焦點】美國確定首獲全面審計中資企業權限，中概除牌風險降

《經濟通通訊社１６日專訊》美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）主席發表聲明，

確定首次獲得對總部設於中國內地及香港的註冊會計師事務所進行全面檢查和調查的權限。這有

助降低約２００隻在美國上巿中概股被勒令除牌的風險。

ＰＣＡＯＢ聲明指，委員會自行決定審計的兩間公司，包括中國的畢馬威華振會計師事務所

及香港的羅兵咸永道會計師事務所。３０多名工作人員由９月至１１月期間，在香港實地工作，

查閱了數千頁文件，並進行面談及作證。聲明強調，這工作只是開始而並非結束，團隊計劃明年

初恢復定期檢查，並會繼續調查工作。若中國當局阻撓，委員會將考慮作出新的決定。

中國證監會今早回應稱，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定，期待繼續推

進今後年度審計監管合作。

美國國會在２０２０年通過「外國公司問責法」，要求所有在美國上市的公司披露審計紀錄

，若連續３年拒絕公開相關資料會被除牌。中方一直抗拒美方審計，擔心他們會獲得敏感資料。

中美直至今年８月達成審計協議，中方容許美國上市公司會計監督委員會，審查中國會計師的工

作底稿，包括全球四大會計師事務所在中國的分支機構。委員會曾質疑能否不受限制地工作。

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