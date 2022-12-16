【中概焦點】中證監：歡迎美國ＰＣＡＯＢ認定，期待推進監管合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）發布報告，確認２０２２年度可以對中國內地和香港會計師事務所完成檢查和調

查，撤銷２０２１年對相關事務所作出的認定。市場普遍認為這標誌著中美審計監管合作取得積

極成效，對中國企業在美上市釋放出積極信號，中證監今早發布新聞發言人表示，歡迎美國監管

機構基於監管專業考慮重新作出的認定，期待與美國監管機構一道，在總結前期合作經驗的基礎

上繼續推進今後年度審計監管合作，相互尊重，增進互信，形成常態化、可持續的合作機制，共

同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。

中證監表示，一貫主張通過監管合作機制解決跨境上市審計監管問題，實踐證明只要雙方秉

持相互尊重、專業務實的合作精神，一定能夠找到一條符合各自法律和監管要求的可行合作路徑

。



＊中方按約定對個人信息等特定數據專門處理＊



中證監、財政部與美國ＰＣＡＯＢ於２０２２年８月２６日簽署的中美審計監管合作協議，

將雙方對相關會計師事務所的檢查和調查活動納入雙邊監管合作框架下開展。

中證監稱，合作協議簽署以來，雙方監管機構嚴格執行各自法律法規和協議的有關約定，合

作開展了一系列卓有成效的檢查和調查活動，各項工作進展順利。合作過程中，雙方就檢查和調

查活動計劃作了充分溝通協調，美方通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助

下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。中方遵守法律法規並參照國際慣例，按照合作協議

的約定對檢查和調查所涉底稿文件中含有的個人信息等特定數據進行了專門處理，在雙方依法履

行監管職責的同時，滿足了相關法律法規對信息安全保護的要求。

