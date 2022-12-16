【台海局勢】美參議院通過法案，向台灣軍事援助５年１００億美元

《經濟通通訊社１６日專訊》美國參議院通過２０２３年度國防授權法案，授權未來５年向

台灣提供１００億美元軍事援助，並要求加速處理對台軍售。法案將送交白宮，待美國總統拜登

簽署後生效。

參議院以８３票贊成、１１票反對，通過法案。法案同時授權總統動用撥款權，每年從國防

部庫存，動用最多１０億美元的防衛物資或服務給台灣，同時授權為台灣建造「區域應變軍備庫

」，包含彈藥及其他適宜防衛武器，賦予台灣優先取得美國「超額防衛物資」的待遇。

面對中國大陸其他面向威脅，法案要求相關部會首長，擬定計劃因應中國大陸資訊戰、網路

攻擊、傳統文宣戰及推動「統一戰線」（ｕｎｉｔｅｄ ｆｒｏｎｔ）的脅迫或貪腐等行動，並

要求總統在法案生效１８０天內建立跨部會小組，對抗中國經濟脅迫作為。

法案並表達支持台灣有意義參與國際組織，呼籲美國行政部門尋求擴大美台經濟關係的機會

，包括建立未來簽署協議所需的法律模版。

在文化交流部分，法案要求國務卿建立「台灣學人計劃」，提供包含聯邦政府官員等符合資

格的美國公民赴台灣交流２年，首年學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係

等科目，第２年則到立法院、政府部門或私部門服務。（ｃｔ）（ｚｚ）

