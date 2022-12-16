【大國博弈】美國將長江存儲等３６中企列「實體清單」，剔２６企

《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部宣布，將３６間中國企業列入「實體清單」

（Ｅｎｔｉｔｙ Ｌｉｓｔ），包括製造先進晶片的長江存儲、寒武紀（滬：６８８２５６）、

合眾思壯（深：００２３８３）以及中國唯一一家光刻公司上海微電子裝備，這些公司除非取得

美國商務部許可，否則將無法向美國供應商採購特定產品及技術。與此同時，美國商務部把２６

間公司剔出「未經核實清單」，包括藥明生物（０２２６９）一間子公司。

外媒報道指，美國擔心長江存儲將技術轉移給本身已在實體清單上的華為和海康威視

（深：００２４１５）。此次行動將禁止美國的供應商在未經許可下，向長江存儲供應美國貨品

、技術及服務。

美方指，列入清單的公司中，有２１間被認定是人工智能晶片研發、設計及銷售的主要企業

，並與中國國防部門有緊密關係。另外有９間公司被指支持中國軍事現代化，包括中國唯一一間

光刻公司上海微電子。

美國商務部表示，中國借助人工智能等先進科技，進行軍事現代化和侵犯人權等行為，基於

國家安全，必須採取果斷行動，限制這些公司取得先進技術。



＊中國駐美大使館：經濟欺凌，威脅全球芯片供應鏈穩定＊



今年１０月初，美國對中國的技術出口管制措施升級，限制半導體設備及晶片出口外，亦將

包括長江存儲等３１間中國實體列入「未經核實清單」，表明無法核實有關企業購買商品的最終

用途，要求有關企業在６０日內證明其商業活動不會危及美國國家安全。

中國駐美大使館批評美國公然在技術領域進行經濟脅迫和欺凌，削弱中美企業之間的正常商

業活動，威脅全球芯片供應鏈的穩定，中方將堅決維護中國企業的合法權益。世界貿易組織表示

，中國已就美國有關晶片技術的有關禁令提出正式申訴。（ｄｗ）



